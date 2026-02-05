马路「桃花劫」 高跟鞋震撼插穿货Van车胎 网民偷笑：难过中六合彩头奖｜Juicy叮

一辆客货车日前遇上马路「桃花劫」，其中一条车胎惨遭高跟鞋的鞋踭硬生生插穿，震撼画面吓窒网民，有人偷笑这机遇「难过中六合彩头奖」。详情见下图及下文：

马路「桃花劫」 高踭鞋震撼插穿货Van车胎逐张睇↓↓↓↓

楼主：应唔应该去买六合彩？

楼主昨日（4日）在社交平台facebook群组「车cam L（香港群组）」上载夺人眼球的高跟鞋插穿车胎相片发帖，留言指「到底人嘅一生被一只高踭鞋插穿车胎嘅或然率系几多呢？ 佢应唔应该去买六合彩？🤣🤣🤣」。

其中一张相见到「遇害」客货车停于路旁，千斤顶撑起车身准备换胎的场面；另一张相见到高跟鞋的鞋踭深深嵌入轮胎内。

见到这宗意外造成的不思议画面，网民大感诧异，并对高跟鞋的「攻击力」表示惊讶，笑言「攻击性武器」、「个踭尖到可以插穿车胎？」、「只鞋好硬」、「个踭咁硬㗎咩？」、「武器嚟，唔系鞋咁简单 」、「高踭鞋都可以系攻击性武器」。

网民：10大武器之首要让位

甚至有人笑称「10大武器之首的折櫈都要让位了」，建议「梗系买一对放喺车防身用啦～俾人查车都做唔到你藏有攻击性武器」。

有好奇的网民查询「咩牌子」、「这到底是甚么牌子的神鞋？」、「想知对鞋咩牌子，咁压法都唔变型，保护程度都好高」、「我反而想知道高踭鞋系咩牌子咁坚」。

另有不少网民的留言浪漫地围绕「灰姑娘」主题，查问「灰姑娘是否在寻找她的王子？」，并建议楼主「快啲去揾你嘅灰姑娘」，希望他能找到遗下这只鞋的主人，成就一段「可歌可泣嘅爱情故事」。

网民：桃花劫或流年不利

对于有网民猜度「这预示著好运还是坏运？」，不少人玄学家上身地回应，指可能是「桃花劫」或「流年不利」的征兆，提醒事主「今年小心d」、「小心女人」。

对于楼主「应该买六合彩？」的疑问，网民则意见不一，有人认为「真系要买六合彩」，因为这比中头奖还难得，但也有人认为「唔使买啦，佢啲运气已经用晒嚟俾只高踭鞋插穿车胎」。

资料来源：Aero Chan＠facebook车cam L（香港群组）

