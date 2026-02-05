Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马路「桃花劫」 高跟鞋震撼插穿货Van车胎 网民偷笑：难过中六合彩头奖｜Juicy叮

时事热话
更新时间：15:44 2026-02-05 HKT
发布时间：15:44 2026-02-05 HKT

一辆客货车日前遇上马路「桃花劫」，其中一条车胎惨遭高跟鞋的鞋踭硬生生插穿，震撼画面吓窒网民，有人偷笑这机遇「难过中六合彩头奖」。详情见下图及下文：

马路「桃花劫」 高踭鞋震撼插穿货Van车胎逐张睇↓↓↓↓

楼主：应唔应该去买六合彩？

楼主昨日（4日）在社交平台facebook群组「车cam L（香港群组）」上载夺人眼球的高跟鞋插穿车胎相片发帖，留言指「到底人嘅一生被一只高踭鞋插穿车胎嘅或然率系几多呢？ 佢应唔应该去买六合彩？🤣🤣🤣」。

其中一张相见到「遇害」客货车停于路旁，千斤顶撑起车身准备换胎的场面；另一张相见到高跟鞋的鞋踭深深嵌入轮胎内。

见到这宗意外造成的不思议画面，网民大感诧异，并对高跟鞋的「攻击力」表示惊讶，笑言「攻击性武器」、「个踭尖到可以插穿车胎？」、「只鞋好硬」、「个踭咁硬㗎咩？」、「武器嚟，唔系鞋咁简单 」、「高踭鞋都可以系攻击性武器」。

网民：10大武器之首要让位

甚至有人笑称「10大武器之首的折櫈都要让位了」，建议「梗系买一对放喺车防身用啦～俾人查车都做唔到你藏有攻击性武器」。

有好奇的网民查询「咩牌子」、「这到底是甚么牌子的神鞋？」、「想知对鞋咩牌子，咁压法都唔变型，保护程度都好高」、「我反而想知道高踭鞋系咩牌子咁坚」。

另有不少网民的留言浪漫地围绕「灰姑娘」主题，查问「灰姑娘是否在寻找她的王子？」，并建议楼主「快啲去揾你嘅灰姑娘」，希望他能找到遗下这只鞋的主人，成就一段「可歌可泣嘅爱情故事」。

网民：桃花劫或流年不利

对于有网民猜度「这预示著好运还是坏运？」，不少人玄学家上身地回应，指可能是「桃花劫」或「流年不利」的征兆，提醒事主「今年小心d」、「小心女人」。

对于楼主「应该买六合彩？」的疑问，网民则意见不一，有人认为「真系要买六合彩」，因为这比中头奖还难得，但也有人认为「唔使买啦，佢啲运气已经用晒嚟俾只高踭鞋插穿车胎」。

资料来源：Aero Chan＠facebook车cam L（香港群组）

相关阅读：

九龙湾货Van甩辘 车轮滚百米 巧合冲入油站 职员咁样迎接

仙气少女站行车天桥等换胎 一举动成网民焦点

短裙女高跟鞋施袭占尽上风 微胖男发威兜巴星打落花槽

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
5小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
5小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
7小时前
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
9小时前
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
影视圈
2小时前
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
74岁《寻秦记》男星首揭曾患淋巴癌 两度大病徘徊生死边缘 感激亡妻隐瞒病情学医救夫
影视圈
6小时前
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
11:24
谢宁曲奇店再开分店获「老公」撑场 苗侨伟赞Bosco拎视帝实至名归：本色演出把口衰过我 黄日华脚痕靠睇波止痒
影视圈
2026-02-04 14:45 HKT
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
23小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
23小时前