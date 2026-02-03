黄大仙斯文四眼仔周街借$5 写包单式对答匪夷所思 有人失财以赔数计｜Juicy叮

黄大仙近日有一名官仔骨骨的四眼仔周街借5元，借钱时实牙实齿写包单式对答，让心水清的人匪夷所思。有街坊认出此人为惯犯，有人失财不止5元，数目以赔数计。详情见下图及下文：

黄大仙斯文四眼仔周街借$5 写包单式对答匪夷所思逐张睇↓↓↓↓

楼主：追住话可以唱返钱俾我

匿名楼主早前在社交平台facebook群组「黄大仙区友(黄大仙，新蒲岗，钻石山，慈云山......)」上载疑似「伸手党」骗徒的相片发帖，留言讲述事发经过——

「现时（1月20日晚上8时25分）黄大仙广场有个官仔骨骨孭住个大揹包嘅四眼后生周围问人借5蚊，仲追住话可以唱返钱俾我，我话得啲大纸100蚊500蚊，都话可以找俾我，匪夷所思！我走咗之后仲要周围问，问人借钱，大家小心，最紧要咁夜揾唔到看更🤦🏻🤦‍♂️」。

见到帖文后，多位街坊也分享类似经历，指「这几日系有个年青人问人拿5蚊搭车」、「唉，早排搭地铁遇到比佢呃咗20蚊🙃🙃」。

街坊：话欠5蚊才可以搭到车

还有人爆料「几晚前我都遇过佢，个Look（外形）系四眼仔衣著斯文，走埋嚟佢话欠5蚊才可以搭到车，但我身上只得八达通真系帮佢唔到，见佢转头又问另一位师奶攞5蚊🙄🙄真系大种乞儿🤦🏻‍♀️」。

虽然讨5元的斯文四眼仔以写包单方式表明收到大纸也可以找钱，但有心水清的网民即时突破盲点，一针见血地指出：「$500都可以找俾你？ 即系佢至少有$495」，揭穿了其话术中的矛盾。

网民警惕：借钱先系第一步

另有人细心分析「伸手党」或「借钱党」骗徒的伎俩，指「借钱先系第一步！如果你肯借！证明智商有一定问题！佢就可以进行下一步！」、「有啲『借钱党』净系问你有冇散纸，你以为佢唱钱，佢收咗钱一嘢跑走，追唔到专虾啲大肚婆／抱住BB／学生／老人家」。

另有人讲出心声，表示「其实5蚊，好心地啲嘅都会借，又唔好话人智商有问题」，反映出市民在善心与防范诈骗之间存在的两难。更有人笑问斯文四眼仔「系咪想夹公仔😂」，并教路以最直接的方法应付——「唔理佢，走人」。

