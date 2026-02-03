还原公屋帖文网上涌现 意味好多吉屋流转？ 网民兴奋：呢排有牛上派正过中六合彩｜Juicy叮

有心水清的网民发现，还原公屋的帖文在网上涌现，这可能意味著有更多租户迁出，加快吉屋流转。有人兴奋和应，指近来有牛头角上邨派，形容获派这位处市区且毗邻港铁站的公屋正过中六合彩。详情见下图及下文：

还原公屋帖文网上涌现 意味好多吉屋流转？ 网民兴奋逐张睇↓↓↓↓

楼主：突然间咁多人还原

楼主日前在社交平台facebook群组「公屋讨论区 - 香港facebook群组」上载综合的网上截图发帖，以春江水暖鸭先知姿态留言：「突然间见到咁多人还原😬，意味著将会好多吉屋流转 👏 👏🤣 😂 😅 😬 😆」。

楼主的截图包括「有无人有公屋木门原装锁还原用」、「有无人有旧长型250呎公屋𠮶款露台铁窗？还原要用」、「跪求牛上公屋洗手间门，十分感谢各位好心人」；另有一段好心人送出厨房门的帖文，当中留言「有无人需要厨房门还原用，将军澳区自取」。

网民：呢一两年我𠮶栋搬走6户

有人也看出当中端倪，和应楼主的「预计」，指「呢排有牛上派，正过中六合彩」、「系！呢一两年我𠮶栋眼睇都搬走咗6户」。楼主也现身回应，表示「系呀！希望大家都早啲上楼早享受💪，无嘢比有个『安乐窝』更重要👍」。

有好心地的网民更加在回应栏做善事，指「我有厨房门」，楼主于是提醒「留返将来自己搬屋时还原，厨房门有防火作用还原费都好贵😬」，并自爆「所以我唔会郁度门，留喺度挂嘢👇😂」，并强调「唔会同啲💵作对，免得自己肉痛，悭得就㭴👏😆」。

资料来源：WaiWai Heung＠facebook公屋讨论区 - 香港facebook群组

