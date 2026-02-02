自修室突传青草味 学生哥揭发大妈霸位咁样搣葱 网民拜服：亏佢谂到｜Juicy叮

自修室自有其青葱岁月。有学生哥近日在网上爆料，指在自修室温书期间突然嗅到青草味，继而揭发一名四眼大妈无公德心地霸位搣葱，网民感到匪夷所思，拜服「亏佢谂到」。详情见下图及下文：

自修室突然传出青草味 学生哥揭发大妈霸位咁样搣葱逐张睇↓↓↓↓

楼主：突然嗦到青草味

楼主1月29日在社交平台Threads以「自修室」为题上载短片及相片发帖，留言指「温温下chem（化学），突然sok（嗦）到青草味，以为去咗乌兰巴托（蒙古）…」。

片中的大妈在自修室霸好位后，以胶兜盛著多棵葱，甚至拿起青葱细心观察，之后专心又细心地搣葱，把搣出来不要的部分，放在桌上左边的纸巾内。

网民：大妈祝大家葱葱（聪聪）明明

因应这阵与自修书书卷气格格不入的味道，网民大肆调侃，拜服「亏佢谂到😂😂❗️」，称这是「自修家政科」、「准备紧考除草证」、「阿姐自修紧本草纲目，正研究紧棵草⋯」、「讲真，去过蒙古草原，𠮶阵葱味又真系几劲」。

有人则幽默地玩食字，一语双关，把大妈的行为比喻为「考试前嘅最后葱（冲）刺」，笑言「姨姨施法中，请你不好骚扰佢，佢做法祝自修室人都葱葱（聪聪）明明」、「临近新年，阿姐喺度作法，等索到阵葱味嘅人都可以聪聪明明」。

网民：好影响其他使用者

同时，也有网民认真地指「我真系好憎呢啲阻人读书嘅人」、「真系每个自修室都有呢啲人」、「点解佢会喺自修室咁做」、「其实，系好影响其他使用者」，并正经地建议「其实呢啲真系可以揾职员请佢走」。

有人则分享类似经验，提及「之前有个清洁阿姐喺公司个pantry（茶水间）洗芫茜，嘈就唔嘈嘅，不过成个pantry都系茜味啰」。

资料来源：unicorn.1128189＠Threads

