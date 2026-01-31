撞正农历年前收楼 新手公屋户纠结装修时间 过来人教3星期搬家步骤 悭租金留钱过年｜Juicy叮

年近岁晚，有刚获派屋上楼的新手公屋户庆祝「毕业」的同时，却多了一个装修与入伙时间的两难选择，纠结应赶在农历年前完成装修入伙，还是迁就师傅档期，缴付吉租延至农历年前后才动工。

有好心的过来人热心教路，提供3星期搬家步骤，表示可以悭回租金留钱过年。详情见下图及下文：

楼主：刚收到楼但又就快新年

楼主早前在社交平台facebook群组「公屋讨论区 - 香港facebook群组」发帖提问「大家有没有同样烦脑😩刚刚收到楼但又就快新年🤦🏻‍♀️你会选择现在开始装？定过年后装？人生交叉点」。

年后再装派：新年无师傅开工

回应的网民分几派意见，「年后再装派」认为赶在过年前完成装修面临诸多挑战，「新年前你太急啦」、「一定系过埋年先」、「新年无师傅开工」、「计过一定赶唔切新年前入到伙」。

另有人指「师父又放假，大陆工厂又放假，佢话得你都唔好信」、「赶新年前起到货嘅装修公司你都唔好揾啦！一定求求其其做！」、「订造家私都要一个月时间，你预过年后啦」。

甚至有人提醒「赶唔赶得切你决定唔到，上楼度尺造家私，师父又放假，大陆工厂又放假，佢话得你都唔好信。到时瞓街咩」、「好多装修家私厂开始截单」。

简易先装派：简单油油赶到过年

另一批是「简易先装派」，指「我唔大装，我会装住先」、「简单油油，家具俾钱就得，赶到过年」、「我会过年前整咗啲简单啲嘅先，订造𠮶啲柜就过年后先装」、「若然简单，先铺地及油油，买现成家私，可以好快搞掂！」。

分阶段／自己动手派

「分阶段/自己动手派」也表现积极：

•我系自己装修主要墙身地台厨房，打后一路住一路买，2003年，现在还好，见到合适淘买，但一定要有装修知识同自己识玩，个人意见我是这样，到现在不停换新嘢💪🏻💪🏻💪🏻；

•我当年都是差不多时间收楼，我是简单装修，厨房，厕所都无整，只铺地砖，简房，两、三个星期搬家，我当时赶住月尾前搬家，悭租金～留钱过年～；

•我同你同一样，我会过年前整咗啲简单啲嘅先，订造𠮶啲柜就过年后先装，因为如果过年后先整，起码差唔多年中先入得伙；

网民：年尾有年尾好处 多公司减价

有人乐观地指「你以为豪宅咩，公屋都系天地墙简单装下就搞掂。新年过后再入家私」、「好简单，睇你点整，若然简单，先铺地及油油，买现成家私，可以好快搞掂！其他，如吊柜，厨柜可以住落再整」。

更有人详细讲解：「可以睇你哋赶唔赶入伙嘅，我𠮶时就系跨年装修呀，因为旧屋业主要收番间屋自用，所以要赶住搬，年前师傅就油晒墙、改电制位，同装咗冷气和热水炉先，基本可以住得人，然后同步订家私同其他电器。

年尾有年尾好处，好多公司清货大减价，执唔少好用又经济嘅家电，到年后家私到港就搬去酒店住咗10日，然后就正式入伙喇。

同师傅沟通好，边啲年前处理，边啲年后先搅到。同埋𠮶时我位师傅好好呀，一完咗农历年红假就即刻同我开工，做得快手又精细，完全无拖我」。

资料来源：Star Wong＠facebook公屋讨论区 - 香港facebook群组

