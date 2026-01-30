躁汉发狂踢爆巴士门 奇怪脚法脚踢完又踢 吓坏同车婆婆｜Juicy叮

一段躁汉在巴士上连施10下大力金刚腿，最终猛力踢爆车门的短片近日在网上流传，片中的戴帽男子脚法奇怪引起网民关注；而其粗暴行为更吓坏同车婆婆，口震震称「烂咗啦玻璃」。详情见下图及下文：

躁汉发狂踢爆巴士门 奇怪脚法脚踢完又踢逐张睇↓↓↓↓

一名网民昨日（29日）在社交平台Threads上载短片发帖时留言「#技术活一般人来不了，#躁狂症，#大力金刚腿，#香港人生活压力大，#刑事毁坏，危险动作切勿模仿」；facebook群组「车cam L（香港群组）」也有人转载短片。

正面踢完转身再踢

帖文没有提到拍摄时间和地点，但见躁汉在巴士车厢内无视身旁其他乘客，面向车门突然抬脚猛踢，使出的脚法奇怪，先面向左边车门狂踢4下，稍事休息后再踢两下。

躁汉接著转身背向车门，向后大力伸腿撑两下，再向右边大力撑一下，玻璃被踢中下应声爆裂，碎飞出四散；躁汉毋惧碎片锋利，大力补撑一脚才停下，并转头轻轻视察一下自己的破坏力。

爆玻璃一刻车上其他乘客哗声四起，有人称「喂」、「唔系你屋企呀大佬」、「报警呀人哋」、「嬲到咁」。

女乘客：落车落唔切

有女乘客问「做咩呀？」时，一位婆婆声震震地称「烂咗啦，玻璃嘞」。而从背景一名女子的声音，还隐约听到「落车落唔切」，怀疑躁汉因此发难。

事发后，疑似巴士车长上前查问躁汉「点解烂呀？」，躁汉回应时两度反问「点解呀？」，短片就此结束。

车门「遇袭」后留下一个大洞。网民目睹躁汉多番猛踢巴士车门都看不过眼，有人怒称「陪$都陪Ｘ死你，你估你自己好型」、「扮劲闯出祸」。

网民：博坐监

另有网民直言这是「博坐监」的行为，并好奇「有冇前传？点解会发脾气踢烂道门」。有人则推测躁汉「可能系白咭」（怀疑有精神健康问题）人士。还有人笑问「对鞋是甚么牌子？😆」、「香港脚发作？」、「大力金刚腿？」。

资料来源：chris168168168＠Threads及FriendlyTiger6817 ＠facebook车cam L（香港群组）

