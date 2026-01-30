Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

斯文偷袋贼沙田快餐店扮等位 紧抱一「挡箭牌」作掩饰 细心网民疑男扮女减警觉｜Juicy叮

更新时间：10:57 2026-01-30 HKT
发布时间：10:57 2026-01-30 HKT

沙田快餐店有怀疑斯文偷袋贼出没，被精明顾客发现时正在扮等位，并鬼祟紧抱一「挡箭牌」作掩饰。不少网民细心打量一番后，热烈讨论偷袋贼好可能是男扮女装，以减低警觉性。详情见下图及下文：

斯文偷袋贼沙田快餐店扮等位 紧抱一「挡箭牌」作掩饰逐张睇↓↓↓↓

楼主：好似想偷女士个手袋

楼主日前在社交平台Threads以「住沙田区嘅朋友小心！」为题上载相片发帖警世，提醒「大家食饭真系要睇实手袋！㖊日食饭见到个女人遮遮掩掩、眼神闪缩扮等位，见佢用衫遮住，好似想偷另一个女士个手袋！」。

正义的楼主续指「我即刻大声叫个小姐小心睇住个袋呀！个女人即刻扮傻就走人」。楼主提醒「食饭真系要打醒十二分精神！帮手Share（分享）出去警惕街坊！」。

网民：看下件衫就是遮挡物

相中见到四眼的怀疑偷袋贼形迹可疑，带点闪缩地抱著一件浅灰色大衣。有网民和应指，这是「标准扒手开工款！看下件衫就是遮挡物，加上眼镜，防止他人多度观看眼神」。

也有人提醒「过年好多文雀，真系要小心」、「好多顺手牵羊，要保管好财物」、「饮茶真系要小心，好多人个袋就放在椅上」、「香港太多呢啲人，表面穿著好斯文，其实系贼，手袋👜都系自己身体上好啲」。

网民：咁似男扮女装嘅？

期间，网民更热烈讨论性别问题，不少人细意打量照片后，推测偷袋贼有可能是男扮女装。当中有人详细分析指，其「寒背，件衫拎得唔太自然，私私缩缩咁，加上样子似男人，真系男扮女装机会高」、「因为平常人对女性警觉性冇咁高，所以佢扮女装来偷嘢🤨」。

其他网民也称「男扮女嘅扒手」、「第一眼望落去都觉得佢系男人，原来咁多人都觉得😅」。有人甚至直称「咁似男扮女装嘅？劲似男人嘅呢条友？」、「应该系男扮女贼」、「男人嚟㖞」、「一睇就觉得系男人」。

网民：看不到喉核不能确定

虽然有人实牙实齿地称「面部骨骼、眉骨，直头系个男人啦」，但也有网民公道地表示「看不到喉核，不能确定」、「睇头发应该女人」。

有网民更感叹「而家好多人偷嘢扒手…你完全睇唔出…咩人。上个星期荔枝角买嘢…个女人著到好靓…名牌手袋…住美孚…偷银包」；另有人则指，相中人「打扮都算正常衣著，似有病态感觉」。

资料来源：jwon_g8＠Threads

