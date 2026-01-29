石荫邨斜路惊现「无人驾驶」的士 司机吓人姿势扮黑科技 网民面青以为灵异鬼的士｜Juicy叮

葵涌石荫邨对开斜路惊现「无人驾驶」的士，司机怀疑以吓人姿势开车，假扮正在使用黑科技。由于的士在行车期间骤眼见不到车上有人，网民面青以为灵异鬼的士。详情见下图及下文：

石荫邨斜路惊现「无人驾驶」的士 司机吓人姿势扮黑科技 网民面青以为灵异鬼的士逐张睇↓↓↓↓

骤眼看似无人驾驶

楼主昨日（28日）在社交平台facebook群组「车cam L（香港群组）」上载短片发帖，留言「躺平驾驶技能」，并在回应栏补充，「留意咗佢一阵㗎喇，佢喺队尾已经系咁㗎啦」。

片中背景刚好见到现场位于石荫邨对开，涉事的士当时正在落斜的马路上行驶，但车上司机位空荡荡，骤眼看似无人驾驶。

细看短片才见到，上车的司机戴上鸭舌帽，疑似正在「躺平」驾驶，身体几乎完全平躺，仅露出少许头部，期间一度短暂略为起身视察路况，见到戴口罩的司机真身。

网民：呢条斜路，咁恐怖

因应的士司机奇特又危险的驾驶方式，有网民眼利地指「我初时以为佢冇拉手掣，点知又识得停，后尾先发现有条友喺入边」、「（司机）后尾醒咗又瞓返落去，饮大咗哦」、「我以为𠮶个系乘客」。

有人惊呼「呢条斜路，咁恐怖😱」、「仲要系斜路先玩呢啲😅」。网民接著怒轰如此出位的驾驶方式，直指这属「危险驾驶」，「危害其他道路使用者」、「可以入危驾」，忠告「请勿危害他人！🙈🙈」。

网民：灵异鬼的士

有人更加调侃这是扮「无人驾驶」、「自动驾驶」、「黑科技自动续航」、「测试紧遥控技能？」、「摇控车的士🤣🤣」；有人则笑言这是「灵异事件」，甚至是「😆鬼的士」。

另有网民笑称可能是参考赛车手，形容是「F1🏎坐姿」、「Formula One 坐姿嚟㗎」、「人哋揸开F1唔通又话你知？🤭」、「法拉利嘅角度🤭」。有人则运用侦探头脑估计「偷咗人哋架的士？怕俾人见到个样？ 所以瞓低嚟揸车？」。

资料来源：RelaxingJackfruit5991＠facebook车cam L（香港群组）

相关阅读：

的士离奇伸出一对玉腿 网民傻眼 睇真啲原来仲有呢样嘢......

「的士歌王」停灯位时忘情高歌 突然拿出一物好享受 网民傻眼：做咗我平时想做嘅事

目的为乜？的士司机车客时突食雪茄 网民高度怀疑想表达1事？