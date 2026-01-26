非礼「奇招」摸玻璃扮扶手 屯马线港妈挨门边惨遭咸猪手 怒揭恶行后色狼反应一绝｜Juicy叮

一名妈妈级港铁乘客日前在屯马线车厢内挨著门边时，疑似被一只伸出座位旁玻璃屏风，戴著指环的怪手推臀非礼。女事主大胆怒揭对方恶行后，「奇招」色狼的一绝反应更令人嬲上加嬲。详情见下图及下文：

非礼「奇招」摸玻璃扮扶手 屯马线港妈挨门边惨遭推臀部 怒揭恶行后色狼反应一绝逐张睇↓↓↓↓

楼主：唔小心挨埋去会俾佢非礼

楼主日前在社交平台Threads上载相片发帖，留言指「真系唔好话我怨气重，遇到呢种人，怨气唔重都唔得」。接著提醒「女仔搭地铁真系小心啲，唔小心挨埋去会俾佢非礼🙂」。

楼主讲述详情时表示「（开头都冇留意，因为我揽住个女挨住度门，直到我呢边开门挨埋去，佢直接拎呢只手推开我个Pat（臀部）👋🏻，第一下真系觉得俾人非礼）」。

楼主：我话佢扶手唔系咁扶

结果楼主发恶称「我话佢扶手唔系咁扶，佢唔知脑残定当听唔到😅」。相中见到一只手伸出座位旁，捉著玻璃屏风，而非握著金属柱扶手，另一只手则拿著手机。

在回应栏，楼主补充现场为「港铁屯马线，由恒安返大围」，并进一步讲述当时的情况「系咁话佢扶手唔系咁扶，佢系咁周围望唔理我😐」、「正常都系捉条柱点会咁样扶住，啲人睇唔到挨埋去真系当自己黑仔」。

楼主并指「真系咁啱要落车，如果唔系我真系Ｘ足全程」、「我同个女讲遇到呢种人要行开啲」。

网民和应：试过喺呢个位俾人笃箩柚

有回应的网民附和，称「我都试过一次，唔知系咪同一个人😓（感觉被人摸Pat Pat) 但佢扮晒扶玻璃😫」、「我都试过喺呢个位俾人笃箩柚，啲衰人真系借啲意㗎」。有网民估计这名色狼可能是惯犯，指「PＸ佬扮傻，有时喺街度诈诈谛谛撞吓你！」。

针对事件，有人建议事主报警，称「摆明非礼啦报警！边度有人只手会咁样摆㗎，你咪叫佢同差人解释点解只手会咁样摆，横掂依家车厢有闭路（电视）」。

网民分享防范反击妙法

另有心水清的网民指「根本唔需要咁坐」、「边Ｘ个正常人会咁Ｘ样放只手，死变态佬」、「真系咸湿先会将只死人手扶呢个位」，并分享防范或反击「咸猪手」妙法，如建议「照用个袋压落去，𠮶个位唔系扶手」、「系我呢，就会即刻揾个袋啪落去😤」、「攞住袋有拉链位𠮶边直接大力压落去🤔」。

