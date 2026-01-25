港铁铜锣湾站就地搣粟米 缺德乘客乱丢粟米衣 夸张推满消防喉辘顶 网民：见过人喺车上搣菜叶｜Juicy叮

有缺德乘客早前怀疑在港铁铜锣湾站月台候车时就地搣粟米，把搣出的粟米衣和粟米须随手弃置，夸张推满消防喉辘顶。网民讉责之余，有人却见惯不怪地爆料指，曾目睹有人在车上搣菜叶。详情见下图及下文：

港铁铜锣湾站就地搣粟米 缺德乘客乱丢粟米衣 夸张推满消防喉辘顶逐张睇↓↓↓↓

楼主：到底有几赶

楼主前日（23日）在社交平台Threads以「公德心」为题上载相片发帖，留言指「到底有几赶唔可以等到返屋企要喺地铁站搣粟米？？？」。

相中见到消防喉辘顶上，散落大堆粟米衣和粟米须，部分粟米须更跌落地上，然而当中的主角——缺德乘客和粟米都不见踪影。

网民：垃圾桶有很远吗？

网民力斥这种自私行为，简洁地形容为「大癫」，并直言「唔关赶唔赶返屋企嘅问题、系佢唔想带埋啲垃圾返屋企、明冇？？」、「其实垃圾桶有很远吗？」、「有人帮你执垃圾呀嘛，自己喺屋企唔使执啰」，把自己的方便建筑在别人的麻烦之上。另有人正路地估计，「佢以为呢个系垃圾桶，点知行近唔系。然后佢又好冇雷咁走咗」。

针对这宗「粟米事件」，原来不少网民曾有过类似经历，有人指「好多自C奶（自私的师奶）都系会喺街搣粟米🌽」，另有人分享「我真系见过唔少人喺车上面搣菜叶个㖞」。

网民：消防喉辘种出粟米

这张充满视觉冲击的照片，激发起网民无限创意，笑言这是「装置艺术 你识条铁」、「消防喉辘种出粟米」、「以为港铁室内种植物，美化环境🤣☘️」，甚至估计搣粟米的当事人发荳芽梦，在玩「佢钟意我、佢唔钟意我、佢钟意我、佢唔钟意我……🤣🤣🤣🤣」。

资料来源：jesselhf＠Threads

相关阅读：

西瓜刨搭港铁 猴擒大叔车厢就地开餐 隔著胶袋食西瓜 网民：有啲离谱噃

港铁怪客出没 巨型「千年灵芝」随地摆 网民好奇：依棵嘢使唔使过千？

长发女带大支嘢搭港铁 男乘客尴尬中招：你条嘢顶到我 网民：可以告非礼