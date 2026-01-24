传说中九霄奇遇 搭飞机邂逅「佛光」 天文台：上ＸＸ都有机会见到｜Juicy叮

彩光环在九霄之上绽放，在云海中闪烁，在浮动，如一场静谧的加冕，也是天空赠予旅人的指环。香港天文台前日（22日）在社交平台facebook发帖，转载网民经历了一趟发光的飞行，搭飞机时邂逅「云上佛光」，并解释如何形成这一圈难得一见，传说中的奇景。详情见下图及下文：

传说中九霄奇遇 搭飞机邂逅「佛光」 逐张睇↓↓↓↓

天文台：只会喺背向太阳方向出现

天文台在帖文中表示，「大家搭飞机时✈️，有冇见过云上突然出现一圈『#佛光』呢😳？」，接著解释「呢个现象其实叫做#彩光环，源于阳光被云或雾中嘅水滴#反向散射而产生✨，所以只会喺背向太阳嘅方向出现🌞~」。

天文台还教路「除咗搭飞机，喺高山上⛰都有机会见到㗎！（摄：Camille Lok / 2026年1月18日 / #CWOS）#社区天气观测计划 #大气光学现象 #Glory #Backscattering」。

相片的摄影师更在回应栏，上载目击「云上佛光」的短片，片中的「云上佛光」与飞机同行，一同移动。回应的网民纷上载自家的「云上佛光」相片和应，其中有幸运儿于去年底，更加拍摄到完整的飞机影——

天文台深度解构「彩光环」

针对这种光学现象，天文台网页2011年以《神秘的彩光环》为题，利用一张飞机相片深入解构「彩光环」，指「彩光环」（有时简称「光环」，也叫做「佛光」或「宝光」）是由于太阳光被云中的水滴反向散射而产生细小又不同色彩的发光环，而且环的颜色通常略为黯淡。

天文台利用一张飞机被「彩光环」包围的相片，深入解构「彩光环」。

「彩光环」也叫「佛光」

天文台续指，「彩光环」是出现在观察者的反日点（antisolar point，图A）下，一组围绕著反日点的细小不同颜色的发光环，使太阳、观察者和观察者在「彩光环」里的影子同时出现在一条直线上。

图A。天文台网页图片

天文台表示，在没有飞机的时代，目击「彩光环」是较罕见的。但若果登上高山，也有机会看见类似现象。当太阳从登山者后面照射过来时，登山者有时可以看到他的影子被阳光投射到雾或云上。当临近日落或日出的时间，太阳的高度较低时， 观察者的下半身影子会被大大拉长，影子因而看来明显被放大。投影到雾或云上的观察者影子，四周被「彩光环」的一系列同心圆彩色发光环包围著，称为「布罗肯幽灵 (Brocken Spectre)」（图B）。

图B。天文台网页图片 ​

《神秘的彩光环》全文见下图↓↓↓↓

资料来源：香港天文台 HKO＠facebook

相关阅读：

上得山多遇「佛光」？ 凤凰山彩虹光环包围影子 天文台咁解构......

佛诞应景！九龙东惊见「佛光乍现」 网民拍到神圣一刻 天文台咁解释