影响风水？！少女偷藏亡父遗物遭清空 竟再接母「死亡威胁」 崩溃控诉揭心寒对话｜Juicy叮

「其实人走咗啲嘢真系唔可以留低咩？」有刚经历丧父之痛的港女，在社交平台痛心发文，因想保留父亲遗物，却遭亲戚及母亲以「影响风水」为由全数清倒，连偷偷藏起的几件衣物亦被丢弃，少女崩溃发帖，一句「我真系好辛苦呀」，配上一张来自母亲的「死亡威胁」的短讯截图，刺痛了无数网民的心。

影响风水？！少女偷藏亡父遗物遭清空 竟再接母「死亡威胁」 崩溃控诉揭心寒对话↓↓↓↓

有女网民在社交平台发表长文，心碎地写道：「其实人走咗啲嘢真系唔可以留低咩？」她忆述，父亲离世后，一群亲戚便向母亲灌输「爸爸啲嘢唔可以留喺屋企」的观念，声称无论是衣物、梳化甚至是睡过的床，都必须「掉得就掉」，否则会影响风水。

「爸爸啲衫，三个垃圾袋就装得晒...」

在亲戚的压力下，楼主眼睁睁看著父亲的遗物被当成垃圾处理，她悲伤地发现：「原来爸爸喺香港咁多年嚟，啲衫都只系三个大嘅黑色垃圾袋就可以装得晒...」心有不甘的她，晚上偷偷从垃圾袋中「揾返几件对我有意义嘅衫同外套」，小心翼翼地藏回父亲的衣柜，希望能留住一点思念。

不过，这份微小的慰藉很快就被剥夺，「点知，啱啱先发现，原来妈咪已经一早dum埋」。这让她彻底崩溃，「爸爸走得太快已经咩都冇留低俾我，我依家想留低佢少少嘢都留唔到...」她不解，为何曾经「最爱、朝夕相对嘅屋企人」，如今会变得如此让人害怕。

落公园爆喊接母「死亡威胁」

楼主无法在家中找到宣泄的出口，最后独自跑到公园痛哭，这时，她收到了母亲发来的短讯，内容令人心寒：「阿女你去边啊？你都唔想见到妈咪咁辛苦。你系咪妈咪要死咗你先安乐啊？」

楼主向网民解释，她只是不想争吵才独自出门，没想到几分钟后就收到这样的讯息。

据楼主过往的帖文，她的父亲在去年（2025年）11月因肺癌病逝，当时正值她准备DSE公开考试的关键时期。她曾坦言，父亲的离去让她情绪极度压抑，「个脑喺唔做嘢嘅时候就系咁浮现爸爸走𠮶阵嘅样」，更因无法见到父亲最后一面而深深自责。

网民质疑：老豆嘅钱同楼系咪都唔要？

帖文引来热烈回响，不少网民认为母亲的「死亡威胁」是情绪勒索，并对楼主的处境感到万分心痛，不少网民亦分享了相似的经历，有人表示，自己的长辈过世后，家人也是「好快掉哂佢啲野」，当时觉得「好不近人情」，但母亲解释乡下传统向来如此，怕「周身唔舒服」。

另一位网民则感叹，本想留住爷爷戴了一辈子的旧表带，却被叔叔拿去换新，失去了回忆的温度，「系想留住我同阿爷互动嘅时光」。

网民们普遍对这种「传统」表示愤慨，有人怒斥：「老一辈啲迷信嘢真系好讨厌」，直言「𠮶个屋企人嚟㖞 真心唔明要避乜野」，有网民质疑：「问d三姑六婆层楼同老豆嘅钱又系咪可以唔要？叫佢地收嗲啦！」

网民：你系你爸爸留低最重要嘅宝物

不过，有网民亦呼吁楼主体谅母亲同样处于失落之中，容易听信旁人「冰冷既建议」，并非不爱女儿，只是不懂处理情绪，有网民安慰楼主：「可能你会觉得你爸爸好似咩都冇留俾你咁，但系仲有相同回忆，呢啲系永远都带唔走。」这句留言让楼主也回应：「多谢你呢句。」

最触动人心的，莫过于一位网民的留言：「你系你爸爸留低最重要嘅宝物。」提醒著心碎的楼主，即使有形的物件消失了，但爱与回忆，以及她自己，才是父亲留在世上最珍贵的延续。

来源：Threads



