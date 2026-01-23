一粒「鼻屎」索价$498！港女深圳东门好心帮「跑数」惨遭禁锢屈钱 亲述全过程｜Juicy叮

有港女在网上发文，详细讲述在本周二（20日）自己与友人在深圳东门扫街时，因一时心软，答应街头推销员「帮忙完成业绩」的请求，结果被带到店舖以禁锢式「强迫推销」手法骗去数千元的恐怖经历，帖文引起大量曾有类似遭遇的网民共鸣，纷纷留言分享惨痛经验，直指同类骗案已存在超过十年。

一粒「鼻屎」索价$498！港女深圳东门好心帮「跑数」惨遭禁锢屈钱 亲述全过程：↓↓↓↓

女事主在社交平台发帖表示，本周二（20日）与朋友在东门逛街，突然有男子「夹硬要塞张卡俾我哋」，声称只要上楼领取试用包即可。虽然事主与朋友多番拒绝，但该男子依然穷追不舍，「连我地去掉垃圾都要跟住！」最终她们因不堪其扰，心软之下决定「帮佢完成一下业绩」，没想到这正是噩梦的开始。

「鼻屎咁细粒黄黄哋」每粒$498

事主忆述，被带到一间「超细」、比㓥房大不了多少的店舖后，她与朋友随即被职员刻意隔开。她被带入房后，职员竟「夹硬揿住我瞓系张床到」，在她来不及反应时，便用一部「好cheap嘅仪器」在她的脸上乱搞。事主强调，当时自己脸上仍有妆，职员却未有卸妆便直接操作，更将她的脸弄得「成块面都黑晒」，并索价四百元。

当她以为破财挡灾之际，职员又推销声称每粒价值$498的「深层清洁」项目，事主拒绝并表示不够钱，但职员竟已将一粒「鼻屎咁细粒黄黄哋嘅」东西涂在她脸上，并称「冇钱都冇计㗎，都要用喺你块面上面㗎啦」，更要求她们「凑一凑钱」。最终，在未经同意下，职员们不断将产品涂在事主脸上，并计算出数千元的天价，她们身上的所有现金被掠夺一空，职员甚至检查她们的支付宝及钱包，确保已「榨干」她们。

报警求助 公安到场骗徒即改口变脸

事主形容当时非常惊慌，因店内没有闭路电视，且对方人多势众，「惊佢哋见到我哋一报警就抢我哋部手机」，她们在付款离开后立即报警，公安到场后似乎对此类骗案见怪不怪，「（公安）听到之后即刻明发生咩事，跟住仲问返我哋系咪紧讲得仲详细过我哋讲嘅嘢」。

在公安陪同下回到店舖，骗徒态度180度转变，反称「你唔想做咪唔想做啰，做乜要叫公安上嚟啊？」更主动提出退钱。经过一轮争论，最终骗徒退回大部分款项，但仍坚持收取每人400元费用，事主对此结果感到无奈。

曾中招网民：骗案已存在十年 专利用人同情心

该「警世文」发出后，引来大批网民留言，表示有过完全相同的经历，形容骗徒手法如出一辙，有网民上载了一张涉事店舖的赠券相片，该赠券为银灰色长条状，以红色大字印有「活动期间」，并列明「凭此券可兑换精美赠品一份」，限量100份。事主一看便认出：「呢张纸有啲眼熟㖞，好似同𠮶日我拎到嘅𠮶张差唔多样」。

不少网民表示，骗徒最常用的话术就是「求帮忙跑业绩」，专门利用人的同情心。有网民留言称：「我3，4年前都试过一样情况，又系谂住做个好心帮手跑下数，当瞓到上张美容床比（畀）佢哋整到半块面一pat，黑色泥就知大镬。」另一位网民更指出：「呢个骗案十年前已经有，间舖仲可以开咁耐......」有网民亦表示：「呢个手段我10年前已经遇过！估唔到宜家仲用紧。」

网民教自保：「返大陆有咩就110」

另外，许多网民纷纷留言表示曾被同样手法滋扰，幸好最后成功脱身，他们分享如何自保的手法，有人靠大声喝骂吓退职员：「我话你地系唔系夹硬嚟，佢地话你做唔做都得，冇人逼你，但系个人好恶死咁企系门口，即刻推开走人」；亦有人指自己当年仅15岁，被几个大男人围住，幸好坚持没钱才得以离开。

不少熟悉内地情况的网民，又指出最直接的求助途径，就是拨打当地的报警电话：「返大陆有咩就110」，「而家大陆人教路，个个手机喺身，第一时拍片，摆小红书，报警」。有网民分享了更具技巧性的现场求助方法，例如当被恶人缠绕时，可以「揾当值警察扮晒嘢问路」，巧妙地让执法人员介入，从而吓退对方。

来源：lllllllllli2026＠Threads



