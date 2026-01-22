贵租不是元凶？旺角火锅店$48「执笠餐牌」疯传 网民凭餐牌揭「真正死因」：问题在第7款菜式！｜Juicy叮

又一小店敌不过贵租而结业？社交平台疯传一间位于旺角的港式火锅店，在结业前夕，以「执笠餐牌」与一众食客告别，这个有7款菜式的餐牌，其细节更成为焦点，有网民指当中甚至可能藏著贵租以外的「真正死因」，掀起争辩。

贵租不是元凶？旺角火锅店$48「执笠餐牌」疯传 网民凭餐牌揭「真正死因」：问题在第7款菜式！↓↓↓↓

有网民在「香港茶餐厅及美食关注组」FB专页发相发帖表示：「又一小店敌不过贵租而结业」，从楼主随帖文上载的相片可见，店舖贴出一张彩色手写告示，上方四个大字「江湖再见」，下方写著「一律$48，只限12:00至18:00」。

下面的黑板则道出了结业的原委和最后的午市餐牌：「生意难做，最后营业十天」，并写下最后营业日期为本月（1月）31日。

「江湖再见」创意餐牌笑中有泪

餐牌上的菜式并非普通的名字，而是充满了店主临别秋波的自嘲与豁达，充满店主独特的幽默感，每款48元菜式包括：结业牛腩饭、执笠猪扒饭、后会有期炒饭等等总共7款菜式。

这个被网民形容为「Sad Menu」的悲情餐牌，将结业的无奈化为黑色幽默，尤其是「结业牛腩饭」和「执笠猪扒饭」，直接将食店的命运写进菜名，让不少网民直呼「睇见都心酸」，但又欣赏店主的创意，有网民指出：「结业通知有创意得嚟，有点自嘲，有点泪花，将离别变得有点鬼马。」

网民反应两极：「撑到底」VS「抵佢执」

这个独特的「执笠餐牌」掀起两极化的争辩，不少网民对店家表示同情，并询问店舖地址，希望在结业前「帮衬吓」，以示支持，有网民感叹「小店与连锁集团、地产商之间的角力依然极度不对等」，指出当「租金升幅远超利润增长」，小店最终只沦为「为房东打工」，而它们的消失亦会令「社区面貌趋向单一」。

不过，有另一批「花生友」网民则著眼于餐牌细节上找寻租金以外的「真正死因」，有人认为结业促销价$48并不算便宜，留言「执笠卖平d啦仲要48蚊」，众多网民劣评最多的，竟然是第七款「干炒肉丸河」。

部分网民笑言这款菜式匪夷所思，竟以「肉丸」取代常见的「牛肉」，纷纷揶揄：「见到干炒肉丸河就知点解执笠」、「干炒肉丸都俾你谂到，唔怪得会走到呢步」，有嘴刁的网民更刻薄地留言：「难食抵唔到租就抵死啦」，有网民则借题发挥呼吁食店亦要检视自己：「全部都赖贵租，自己唔会见到下！」

网民悲情二创：「执笠破产汤面」「生意难做北菇鸡饭」

除了同情与嘲讽，这个充满巧思的「执笠餐牌」更点燃了网民的「二次创作」，有人建议加入最能代表打工仔心声的「『干炒鱿鱼河』先够gimmick」；有人则将悲情推向极致，创作出「执笠破产汤面」、「死亡咖哩鸡」，甚至是充满电影感的「分手总在雨天罗宋汤」。

有网民更将整个餐牌彻底「悲情化」，创作出「贵租结业牛腩饭」、「生意难做北菇鸡饭」等「绝望全餐」，就连汤品和甜点也未能幸免，不少人敲碗询问「有冇『山水有相逢例汤』？」，更有人建议店家推出最应景的「饭后甜点：散水饼」，让人哭笑不得。

