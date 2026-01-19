莲塘免费SIM卡是著数定陷阱？网民激辩3大伏位 警告：免费先系最贵！｜Juicy叮

有网民在莲塘口岸发现有挂著大型电讯公司招牌的档位，派免费流量卡，他发帖一句「又有蛤乸随街跳喇」，并附上一张现场实拍相片，引发网民关注，不少人拆解当中伏位吁小心。

莲塘免费SIM卡是著数定陷阱？网民激辩3大伏位 警告：免费都是最贵！↓↓↓↓

有网民近日在「深圳大陆吃喝玩乐交流」FB专页发帖表示：「「又有蛤乸随街跳喇！」楼主拍下现场情况，从楼主上载的相片可见，一间挂著某大型电讯商「官方服务站」大型灯箱的店舖门外，竖立了一个白底黑字的告示牌，上面用手写字体写著「免费领取」、「先领先得哦」，更表明只要「凭回乡证限时领取壹个月流量卡」。相中可见店内装潢，天花板挂有红、金、蓝色的圣诞装饰球，布置相当特别。

真唔真？网民曾查询电讯商回复「冇免费」

帖文一出，不少网民分享亲身经历，有网民表示这类优惠「通关后已经有啦」，在深圳许多有关电讯商的门市都有提供，只是没有公开宣传，有人又分享「一个人最多试过比5张，用完张卡半年后可以再开」。有网民亦称，在内地补领SIM卡时，「都免费送咗3张俾我，启动之后可以用1个月」，并转赠给同事旅游时使用，看似相当实惠。

不过，有网民就留言指，在其他分店查询时，职员却表示「冇免费一个月比（畀）！」虽然看似有著数，但大部分网民都抱持怀疑态度，纷纷留言提醒「免费的都是最贵的东西」，并总结出多项潜在「伏位」。

最多人担心的是个人资料泄露风险，不少网民警告，此举是为了「拎你D个人资料，，第日先慢慢KK你」，直言是「呃你个人资料同回乡卡资料」。有网民劝告：「咪贪少少就出卖自己资料出来比人啦！」认为为了短期的免费上网而交出回乡证等重要证件，得不偿失。

部分网民则担心后续可能出现隐藏收费，有网民指出，这只是「推销手法，因为第二个月先开始扣月费」，有人则提醒「到期记得取消，唔系会收费」，担心会被自动续约，甚至有网民分享经验指「大陆系可以负数之后系揾返你（ 追数）」，手续相当麻烦。

系咪「官方」？网民教你分真假

网民们又指，即使成功领取，实用性亦备受质疑：「国内啲卡上唔到whatsapp、Facebook...etc，有同冇卡冇分别。」除非额外使用VPN，否则这类内地数据卡无法连接港人常用的社交平台及海外网站，有网民形容：「235[GB]墙内有咩用」，指对于需要用Facebook、WhatsApp或Google的本港用户来说，作用不大。

有眼利的网民亦质疑，相中的店舖可能并非真正的「官方服务站」。有网民怀疑，相中店并非某电讯商「营业厅...分销商扮到正式营业厅咁」，有人补充，这些分销店「所谓的职员仲挂住一条像真度『ＸＸＸ』的颈绳」，令人难以分辨，有熟悉情况的网民就提供了分辨贴士：「正式直接营业厅门口会挂上『沟通100』标志」，呼吁其他北上网民多加留意。