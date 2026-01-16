中环行人天桥野鸽密质质 逾百只夸张霸转角位阻路 网民起鸡皮：恐怖、太多了｜Juicy叮

中环一条行人天桥上惊现密质质的「鸽海」，为数至少逾百只的野鸽，夸张地、密集地霸著天桥楼梯转角位，场面壮观，但实情是雀鸟阻路之余也恐怖得让网民起鸡皮，惊呼「有点太多了」。详情见下图及下文：

中环行人天桥野鸽密质质 逾百只夸张霸转角位阻路逐张睇↓↓↓↓

楼主：好惊中雀屎

楼主日前在社交平台Threads上载相片及短片，标示现场为中环街市发帖，指「每次经过呢个位都好惊中雀屎🥶」，并在回应栏补充「楼下树底都系重灾区」。

现场为连接中环街市的行人天桥，讽刺的是「鸽海」旁正挂有严禁非法喂饲野鸽的横额。从楼主上载的相片见到，两名似乎被「鸽海」阻路的女子，正拿出手机拍摄盛况。

睇相起晒鸡皮

面对此情此景，有网民上载相片和应，指附近一带「长年系咁」。帖文的回应栏更充斥著网民的震惊与不安——「哗，咁恐怖」、「好核突😖」、「我睇多眼都唔敢」、「点解可以咁恐怖嘅黐线」。有人坦言「睇到张相一半已经起晒鸡皮」、「见到头皮发麻😬」。

帖文还引来不少过来人留言，有共鸣地指「我都好惊呢个位」、「呢个位系超恐怖，我系唔敢行呢条楼梯」，更有人断言「俾几多钱我都唔会行呢度」。

网民：喺桥里面中过雀屎

不少网民还分享了被鸽粪击中的惨事，表示「放lunch（午饭）喺红绿灯等过马路中过，仲要劲大笃」、「喺桥里面中过雀屎」、「呢个位中过，依家每次经过条桥都仲惊紧🤡」，导致现在路过时都必须「左闪右避」，心理阴影面积巨大。

更有人留意到野鸽对交通构成危险，指「啲雀会飞落马路，𠮶日先见到有架的士撞死咗只白鸽」。

网民：一定有人喂

网民普遍将问题归咎于非法喂食行为，实牙实齿地称「肯定有人喂」、「似系有人啱啱喂完」、「一定有人喂，唔系唔会咁多白鸽」。

有熟悉该区的网民补充，问题不仅限于天桥，「啲雀企晒喺中环街市啲窗个边」，甚至「就算依家走入去中环街市都要跑住入，因为上面好多白鸽随时💩」。

网民：中环啲鸽肥到变鸡

除了卫生问题，中环的「肥鸽现象」也引来网民嘲笑，有人上载照片指「中环啲鸽长期肥Ｘ到成个波咁，就嚟变咗鸡」、「不得不正视，佢哋已经大到成只鸡咁，完全唔怕人，仲成日低飞从人前飞过（放肆到唔够6呎高！），扬手仲凶返你，好多区都系咁🥶🥶」。

有网民甚至上载相片，感叹「上次路过中环街市见到啲雀仔肥到成粒波咁即刻影低咗，估唔到咁多人喂，好夸张」。

《野生动物保护条例》修例已于2024年8月1日生效，把禁止喂饲野生动物的规定扩展至涵盖野鸽、提高非法喂饲的最高刑罚至10万元及监禁1年、引入5,000元定额罚款，及扩大执法人员的人选类别等。

