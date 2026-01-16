放褛袋一齐洗 9张20元纸币染红 港女唔敢用惊青问点算 网民一方法勇救180大元｜Juicy叮

不少人都有过将衣物与杂物一同放入洗衣机而「出事」的经验，今次的「受害者」是一叠共180元的20元纸币，全部被染红变成红底钞票。精明的网民提出一可行方法，勇救这180大元。详情见下图及下文：

放褛袋一齐洗 9张20元纸币染红 港女唔敢用惊青问点算逐张睇↓↓↓↓

楼主：染到咁~点算呢

楼主今日（16日）在社交平台Threads以「甩晒色」为题上载相片发帖求助，惊青留言「放咗喺褛袋一齐洗，染到咁～点算呢！唔敢用添！攞去银行唱咗去～唔知收唔收呢……有冇脆（Threads）友教下我点做好🙇‍♀️」。

相中共有9张来自不同发钞银行的20元纸币，均由原来的蓝色主调被染红成为红底钞。其中一张最红的，骤眼看去几乎认不出是廿蚊纸。

网民：直接到银行更换

最多网民建议的方法是直接到银行更换。有网友指出：「拎返去𠮶间发钞银行应该一定收」，并表示银行「通常都会俾新嘅你」。

除了到银行更换，亦有网民把「民间智慧」发挥至极，有人建议「可以试下入钞机」，有人甚至见农历年将至，笑言把这批红当当吉利的红底廿蚊「封利是，利利是是」一番。

钞票损毁点算好 金管局咁讲↓↓↓↓

之前也有网民大呻，指廿蚊纸烂咗少少食肆都拒收。就遇上钞票被涂污或损毁情况，金管局教落市民应该咁做↓↓↓↓

在金管局facbook，局方曾以「烂银纸都系钱？」为题发帖，指出「如果银纸崩咗角、污漕咗，有轻微破损系可以继续用，但最好拎返发钞银行，当银行验证咗系真钞、损毁面积冇超过四分一、防伪特征完整，一般都会换返钱畀市民嘅」。而在金管局网站的「常见问题——纸币和硬币」部分，官方就这问题作解释——「被涂污或破损的钞票能否被银行接受及兑回钞票原值？」，指：

「一般而言，纸币上如有涂污或损毁情况，可能会出现其他市民或商户不愿接纳的情况，所以钞票持有人应尽量保持钞票完好，以保障自身利益。

如遇到涂污或损毁情况，市民可向有关发钞银行要求兑换。发钞银行会根据既定的准则来验证真钞，例如涂污或损毁程度、防伪特征是否完整，决定可否兑回原值，由于每张钞票的涂污或损毁情况会有不同，银行会个别考虑」。

金管局并在网页的「纸币冷知识」栏目下，设生动的情景题解画：

阿四：小森，头先食饭每人夹88蚊，你仲未畀返我！

小森：你睇下啦，我银包得返一张「红衫鱼」，上面仲崩咗一个角，唔畀得你。

阿四：银纸烂咗都系钱，点解唔畀得我？

小森：你有所不知，损坏咗嘅纸币系有可能唔被接受做法定货币㗎。

阿四：如果唔觉意收到张霉霉烂烂嘅银纸，咁点算好？

小森：崩咗角、污漕咗嘅银纸仍然用得㗎，但如果你觉得唔顺眼，最好都系拎返发钞银行回收。一般嚟讲，银行会验证张银纸系咪真钞、损毁面积有冇超过1/4、防伪特征系咪完整，无以上问题就可以兑返钱。

