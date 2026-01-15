机场巴「摆喼大战」！细喼塞爆底层惹公愤 网民激辩：公德心vs先到先得｜Juicy叮

有网民在社交平台发帖，就搭机场巴士摆放行李的问题，提出建议，楼主认为「细喼不应放最底层」，点燃网络一场关于公德心与个人权利的激烈论战。

机场巴「摆喼大战」！细喼塞爆底层惹公愤 网民激辩：公德心vs先到先得↓↓↓↓

有女网民在社交平台上载了一张机场巴士行李架的相片，并发帖表示「不喜勿插」，从楼主拍摄的相片可见，巴士下层行李架被多个小型行李箱即「细喼」占满，而中层和上层则相对空置。

她在相中加上文字怒轰：「其实啲人可唔可以有啲公德心！同少量智慧！」，并以红底白字大字质问：「细喼系咪唔应该放最低呢」。

女事主行李箱重30KG：差啲升唔到上去

楼主在帖文中解释，她的大行李箱重达30公斤，根本难以抬到行李架的第二或第三格，她忆述：「上次我30kg，我真系差啲升唔到上去。」她强调，当时后面还有老人家上车，他们同样面对大件行李无法安放的困境：「咁人哋点样将佢个大箧升上去第二格呢？」幸好当时有热心乘客帮手，才免于狼狈。

网民撑楼主：细喼摆底层无公德心

楼主的帖文获得大量网民认同，留言力撑的网民认为这绝对是公德心问题：「细喼摆底层系非常冇公德心嘅行为」，有网民指出，既然细喼能轻松放上飞机头顶的行李柜，那么放在巴士行李架的上层也绝非难事，「将个细喼有理冇理放最低𠮶层只系懒同Ｘ嘅表现。」

支持楼主的网民又担心，这种自私行为的后果是，携带大件行李的长者或女士因不够力气，最终只能将行李箱堆满轮椅位和走廊，造成更大混乱。有网民则分享，曾有巴士司机也看不过眼，在途中大声呼吁：「细喼唔该搬返上中层同上层，好多大箧上紧车，唔好再霸住下层！」

不少网民亦上载自己遇到的情况以示「我明你心情」，有相片显示，行李架下层被各种细喼、甚至书包占据，导致手持大喼的乘客无位可放，更令人崩溃的是，不少行李箱被「打横摆」，大大浪费了空间。

有网民分享照片并表示：「香港真系好多自私Ｘ，见住佢哋打横摆...」，另一位则讽刺道：「打直放中细喼都算系好，打横放先系可怕。真心唔明点解要咁样放喼，系咪要贴放喼指引。」

网民呼吁大家展示「同理心和公德心」：「明明同一个行李架，每个人做多简单嘅一步，就可以用得更有效率，但就系有班人话先到先得。」

有网民则霸气回应：「我会郁佢，放佢上顶，再放我个大喼喺底/中层」、「见到咁情况通常一律直接出手处理」，有人坦言，指自己曾直接将别人的细喼搬上高层，并称：「大家都系冇公德心啫，人哋唔会介意嘅！」实行「以其人之道还治其人之身」。

反对者批「道德绑架」：先到先得有错？

不过，亦有其他网民持相反意见，认为楼主是「道德绑架」，帖文留言中，一句「你30kg关人X事？」获得大量赞好，反对者认为，巴士服务的基本原则是「先到先得」，「你睇个『关人X事』留言赞好数最多就知道贱种多过正常人」，这批网民主张，既然大家支付相同车费，就有权将行李放在任何可用位置。

有网民又反驳指「细喼唔代表唔重」，而且不能假设所有拿细喼的都是健壮的年轻人，可能是长者或不够力气的乘客，「老弱妇孺，例如150cm ;40+kg，就算拎住个细喼要抬高都困难㗎。」

有网民又留言嘲讽楼主，认为她应对自己的行李负责：「都痴线，行李架梗系先到先得，你个喼50kg其实唔关人事」、「有钱去旅行，但连的士钱都比唔起就将就下喇」、「唔够力搬，就唔好带咁重啦」。

来源：zita_siumui＠Threads



