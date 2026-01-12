窗外晾衣架风铃式晒腊味 创新口味鸡髀鸡翼风味 网民鸡咁眼睇真啲：100%腊鸡翼｜Juicy叮

北风起，facebook群组「西环变幻时」近日流传两张在窗外晾衣架的风铃式晒腊味相片，由于晾晒的物品形状特殊，网民都鸡咁眼睇真啲，有人断言这是「100%腊鸡翼」，当真是创新口味。详情见下图及下文：

窗外晾衣架风铃式晒腊味 创新口味鸡髀鸡翼风味逐张睇↓↓↓↓

楼主：估吓系乜

楼主前日（10日）在社交平台facebook群组「西环变幻时」以「估吓系乜😜😊」为题发帖，邀请网民一同猜测图片中悬挂在窗外不明物体的真身。

晾于窗外的腊肉呈深啡红色、形状不规则，看起来正在风干。其外观实在困惑网民，有人猜测是「腊肉」、「鸭肾」、「鸡肾」、「金银润」、「乌鱼子」、「蚝豉」、「腊鱼」、「鸭髀」、「牛欢喜」等。

网民：100%腊鸡翼

接著有人凭其外形，估是「鸡髀和鸡翼」，甚至断言这是「100%腊鸡翼」；有人则笑言这是「风铃嚟嘅」。

还有网民理性地讨论起卫生问题，以「封麈三侠」作形容，有人则指这可能是「老鼠的晚餐」、「喂老鼠食物，老鼠爬水管好叻的」，有网民则担心「楼下晒衣服的，多得佢唔少」。

资料来源：Dickens Yuen＠facebook群组「西环变幻时」

