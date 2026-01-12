「松树」几乎顶上天花板 大妈五花大绑搬贵价盆景搭港铁 网民见证深水埗站入闸｜Juicy叮

一名大妈把港铁列车当作货运列车，早前在众目睽睽下，夸张地把一个比人还要高的贵价盆景，以五花大绑方式搬入车厢。当中的「松树」几乎顶上天花板，做法惹来网民非议，感叹「香港真系越嚟越癫」。详情见下图及下文：

旁若无人弯腰整理

楼主前日（10日）在社交平台Threads以「绿化地铁车厢 👍🏻」为题上载相片发帖。红衣大妈怀疑违规搬运巨型盆景搭港铁，还旁若无人地在车厢内弯腰整理。盆景「占据」的一条扶手并无其他乘客胆敢埋身。

网民匪夷所思：咁都可以入闸？

相中的列车正驶往九龙塘站；回应的网民对此感到匪夷所思，质疑「真系唔明啲人点样搬到入去」、「咁都可以入闸？」，担心「件嘢冧咗落嚟整伤人佢就大镬」。亦有网民讽刺「咁Ｘ犀利，下次抬副棺材上铁👍」、「我都谂住买对石狮子摆喺花园，咁搭地铁悭返啲运输费先🤔😏」。

有网民形容这是「无法无天」的行为，并正义地呼吁「如果见到呢啲ＸＸ落车，大家帮手Call（召唤）那个站职员，在出闸位／升降机位截佢。一定要检控」。不过，也有网民心软地表示，「如果系一个女人咁送货其实都几辛苦，可怜下人哋揾食艰难啦⋯」。

网民识货：呢盆嘢起码过万

大妈搬巨型盆景搭港铁的相片在网上疯传。有人转载至facebook群组「香港交通及突发事故报料区」，也引来大批网民回应。

当中有人错重点地指这个巨型盆景几靓，好奇「喺边度可以买到？😂」、「棵盆栽几靓，喺边有得买🤣🤣」。有识货的网民则指「呢盆嘢起码过万，咁都唔Call车运？？？」、「有钱买植物无钱叫货Van（客货车）」。

网民目击深水埗入闸

由于场面太荒诞，于是有网民质疑相片的真伪，查问「真定假？」、「真的？还是Al（人工智能）？其实有危险性㖞 ! 随时会砸亲人 !」。有网民于是实牙实齿留言「肯定唔系AI，见佢深水埗入闸」，并指「呢条肥姐～～～深水埗出晒名！」。

港铁附例「运载行李」规则

根据《港铁附例》，「运载行李」的「一般条件」——市区线行李体积的限制：除非得到港铁公司书面特准，每名乘搭市区线列车的乘客只可携带一件长阔高相加的尺寸总和不超过170厘米、而任何一边的长度均不超过130厘米的行李。

惟持有由港铁发出的有效「港铁携带较大型乐器许可证」或「港铁携带较大型乐器及体育用品许可证」的乘客，则可在受制于该许可证的条款及条件下携带一件长阔高相加的尺寸总和不超过235厘米、而任何一边的长度均不超过145厘米的乐器或体育用品。

资料来源：tamleo＠Threads及Din Dong＠facebook群组「香港交通及突发事故报料区」

