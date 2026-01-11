嫌小童阻路迁怒家长 港妈反驳：你系咪无生过小朋友？ 巴士恶妇：我儿孙满堂 塘边鹤：生咁多都唔体谅｜Juicy叮

一名短发恶大妈怀疑因为上车时嫌小童阻路而迁怒家长，在巴士上与对方爆发骂战。期间，小童的妈妈不禁反问「你系咪无生过小朋友呀？」，恶大妈连随自爆自己儿孙满堂。此话一出，即被旁人调侃「生咁多都唔体谅人」。详情见下图及下文：

疑嫌小童阻路迁怒家长 港妈反驳：你系咪无生过小朋友呀？ 巴士恶妇：我儿孙满堂逐张睇↓↓↓↓

楼主：大妈又喺度嘈乜

楼主今日（11日）在facebook群组「车cam L（香港群组）」以「大妈又喺度嘈乜」为题，上载转载自Threads的两段短片。

片中见到当时不算太挤迫的巴士，正驶经新蒲岗一带的工厂大厦。短片开始时，车上的气氛已见紧张，近车门座位的一名戴帽妇人站起，扶著扶手回头问大妈「你有事呀？」。

恶大妈：阻住我行路

坐于巴士中央高凳的短发恶大妈怒气冲冲回应「有咩事啫？关你咩事啫？」。扰攘一轮后，恶大妈说出了重点，称「关我事，阻住我行路」，并似乎正埋怨前座带著一名马尾女童的长发港妈，指「有位就坐低啦，成日叫细路仔行行行，行乜嘢啫行」。

长发港妈于是反问对方「你系咪无生过小朋友呀？」。大妈大声回应「我生得多过你添呀」，说著自爆「......有3个仔呀......我儿孙满堂」。旁人知道恶大妈儿孙满堂后，于是质疑「生咁多都唔体谅人」。

恶大妈：你阻住人就唔得

接著，随著戴帽妇人扬言「𠮶个系我个孙嚟㗎」，大妈继续向她开火，「我理得佢孙唔孙，你阻住人就唔得，有位就坐，你企喺度做乜嘢吖」。

第二段短片见到持著手机的恶大妈继续手指指大骂「睇你个样吖，贱格相。我冇孙？我儿孙满堂呀」。

网民推测事件前传

见到此情此景，有网民直接批评大妈「面目狰狞样，信你真系儿孙满堂，都唔代表会理Ｘ你嘅」。短片并无下文，加上楼主无讲述事件的来龙去脉，有网民根据片段内容推测前传，怀疑「𠮶个年青妈妈上车只顾住自己个BB，就唔理后面阻住其他人」。于是有感而发，指「现代人自我中心太大了」，批评「上地铁企喺门口看手机，上巴士又唔行入车厢，又钟意放个包喺个位真系自私到一个点」。

资料来源：家宝＠facebook车cam L（香港群组）（转载Threads）

相关阅读：

巴士上对骂5分钟 大把位都争位坐？ 大妈：咪挜住两张凳 唔准过界

巴士阿叔闹喊少女阻落车 坐隔离赖死唔郁 网民指一句话露色心