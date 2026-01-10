执到手机手袋叉埋电完璧归赵 港女反口走数$3000报酬 兼做一无情举动 网民：好人难做｜Juicy叮

有热心市民早前执到手机和手袋，守护了一整个晚上兼细心地替手机叉电，最终完璧归赵。港女失主不但反口走数$3000报酬，取回失物后即做一无情举动。网民纷替好心人不值，感叹好人难做。详情见下图及下文：

执到手机手袋叉埋电完璧归赵 港女反口走数$3000报酬 兼做一无情举动逐张睇↓↓↓↓

失主：俾返啲嘢我我俾$3000你

楼主本月初在社交平台Threads上载证物发帖，留言指「寻晚执到个袋，帮佢守护咗成晚，手机叉埋电，默默等佢电话，直至今朝瞓醒收到呢条msg（讯息）——俾返啲嘢我我俾$3000你」。

楼主：钱唔系重点冇谂过要

楼主续称「跟住佢过嚟我楼下拎，1蚊都冇俾我（钱唔系重点，我冇谂过要），拎完即刻block（封锁）咗我（我黑人问号😆）」。

楼主感慨「世界之大，无奇不有😆。守护好香港人精神，跌嘢都系安全毋须担心的🤓，但阿囡礼貌上可以加强下。都开心2026第一日就可以做好事👧🏻」。

网民：好心没好报

事件曝光后，网民不满失主的冷漠，怒气冲冲地指「人嚟㗎？真系多得呢啲人，好人难做」、「好心没好报」，有人则指「多谢唔该都无？劲老奉😂」。

有网民认为失主可能好人当贼扮，指「会唔会觉得你偷咗😧」，甚或「怕你问佢拎返$」因而索性「封锁」。

有网民恨心地建议楼主下次应「交警署」，以避免不必要的麻烦。但有更多网民肯定事主的善举，大赞「你是好人！好人一世平安、「你真系好好！善良正直唔贪心，香港感恩有你♥️」。

