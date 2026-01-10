Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公司$800万抽奖人人有份 花半日参加奖品原来系咁样 打工仔嬲嬲：呢啲算唔算诈骗？｜Juicy叮

时事热话
更新时间：10:47 2026-01-10 HKT
发布时间：10:47 2026-01-10 HKT

不少公司为提升员工士气或作为福利，都会举办各式抽奖活动。本港有公司近日便豪办一场声称人人有奖的$800万元大抽奖，结果派发的奖品却惹来员工一肚气，嬲嬲怒问：呢啲算唔算诈骗？详情见下图及下文：

公司$800万抽奖人人有份 花半日参加奖品原来系咁样逐张睇↓↓↓↓

楼主：话有800万终极奖金

楼主本月6日在社交平台Threads以「抽奖」为题上载奖品相片发帖，讲述这宗「公司骗案」——「是咁的，公司搞咗个大抽奖，话有800万嘅终极奖金等紧我哋，仲要话人人有奖！！」。

楼主坦言「听到呢句我哋谂都冇谂就去咗」，但「结果我哋乜都冇抽到，仲要嘥咗半日时间」。

公司：中咗嘅话呢800万就系你哋

楼主开估时呻「去到尾声嘅时候，佢哋就每人派咗一张六合彩，话你哋中咗嘅话呢800万就系你哋㗎喇」。

楼主无奈地表示「我真系笑咗出嚟…呢啲算唔算系诈骗？以后有呢啲大抽奖真系唔好预我…😀」。

网民睇唔过眼

楼主上载了3人手持20元六合彩电脑飞的照片，和1月6日的26／002期六合彩搅珠结果截图，结果3人均未能成为幸运儿，与巨奖擦身而过。而这期六合彩也无人中头奖。

回应的网民也看不过眼，笑言「一阵真系中咗唔忿气想收返就搞笑，好玩唔玩玩呢啲🤓🤓😏😏」。

另有人密谋今年农历年有样学样，称「不如今年派利是入电脑飞，好彩收番40蚊，唔好当做咗善事，不过只可以用一次！🤣」。

资料来源：bothlalaa＠Threads

相关阅读：

60张「六合彩」做离职散水礼竟全部中奖 港女买60张相同号码送同事 奇迹中Ｘ字每位同事收钱「咁多」

六合彩做散水礼再传中奖 港女离职乱画20张送同事 惊见「留畀自己个张中」 收钱咁多

六合彩得主女儿罕公开谈变化 撰文近4千字称父母中奖后性格剧变：「好欣赏佢哋冇畀金钱蒙蔽双眼」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
影视圈
15小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
22小时前
周星驰「旧爱」煞科宴上演「致命诱惑」 一举动惹黄宗泽骚动「问米式」召唤
周星驰「旧爱」煞科宴上演「致命诱惑」 一举动惹黄宗泽骚动「问米式」召唤
影视圈
12小时前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
22小时前
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
即时中国
16小时前
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
天王秘恋一年无预警宣布结婚！甜美新婚妻身份大起底 旧爱曾爆分手涉第三者
影视圈
17小时前
江华回应冇份拍《寻秦记》电影版：唔可惜 自爆本获安排于片尾出场 评论彩蛋「冇特别」
江华回应冇份拍《寻秦记》电影版：唔可惜 自爆本获安排于片尾出场 评论彩蛋「冇特别」
影视圈
17小时前
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
连锁酒楼长者优惠2026！早茶点心孖宝$20.8／煲仔饭$18.8
饮食
20小时前
移加港男突袭酒楼畀惊喜妈妈！场面劲温馨︰衰仔！你几时返嚟㗎？感动网民「眼湿湿」
移加港男突袭酒楼畀惊喜妈妈！场面劲温馨︰衰仔！你几时返嚟㗎？感动网民「眼湿湿」
生活百科
20小时前
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
饮食
22小时前