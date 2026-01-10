公司$800万抽奖人人有份 花半日参加奖品原来系咁样 打工仔嬲嬲：呢啲算唔算诈骗？｜Juicy叮

不少公司为提升员工士气或作为福利，都会举办各式抽奖活动。本港有公司近日便豪办一场声称人人有奖的$800万元大抽奖，结果派发的奖品却惹来员工一肚气，嬲嬲怒问：呢啲算唔算诈骗？详情见下图及下文：

公司$800万抽奖人人有份 花半日参加奖品原来系咁样逐张睇↓↓↓↓

楼主：话有800万终极奖金

楼主本月6日在社交平台Threads以「抽奖」为题上载奖品相片发帖，讲述这宗「公司骗案」——「是咁的，公司搞咗个大抽奖，话有800万嘅终极奖金等紧我哋，仲要话人人有奖！！」。

楼主坦言「听到呢句我哋谂都冇谂就去咗」，但「结果我哋乜都冇抽到，仲要嘥咗半日时间」。

公司：中咗嘅话呢800万就系你哋

楼主开估时呻「去到尾声嘅时候，佢哋就每人派咗一张六合彩，话你哋中咗嘅话呢800万就系你哋㗎喇」。

楼主无奈地表示「我真系笑咗出嚟…呢啲算唔算系诈骗？以后有呢啲大抽奖真系唔好预我…😀」。

网民睇唔过眼

楼主上载了3人手持20元六合彩电脑飞的照片，和1月6日的26／002期六合彩搅珠结果截图，结果3人均未能成为幸运儿，与巨奖擦身而过。而这期六合彩也无人中头奖。

回应的网民也看不过眼，笑言「一阵真系中咗唔忿气想收返就搞笑，好玩唔玩玩呢啲🤓🤓😏😏」。

另有人密谋今年农历年有样学样，称「不如今年派利是入电脑飞，好彩收番40蚊，唔好当做咗善事，不过只可以用一次！🤣」。

资料来源：bothlalaa＠Threads

