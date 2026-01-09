车资$37.4乘客俾$40 一句说话惹免找误会 醒目的士司机咁样化解｜Juicy叮

一名的士司机早前因为乘客付款时的一句模棱两可说话，出现免找误会，差点被对方以为撒赖唔找钱。幸而司机醒目应变快，才免却一场可能出现的争执。详情见下图及下文：

车资$37.4乘客俾$40 一句说话惹免找误会 醒目的士司机咁样化解逐张睇↓↓↓↓

楼主：我话误会咗以为唔使找

楼主上月底在facebook群组「的士司机资讯网 Taxi」发帖讲述误会发生的经过，指「琴晚载个客到达目的地，车资$37.4，客俾$40同我讲OK喇，咁咪讲多谢等佢落车，点知等咗阵都唔落车，问佢做乜嘢，佢话唔使找钱呀，我话误会咗以为唔使找，拿拿声找返$3俾佢」。

楼主高情商的处理方式获网民大赞，有网民认为乘客的「OK喇」确实容易引起误会，楼主的应对方式堪称「醒目」。但有网民提醒，应找回「2.6元」，而非3元，实情找多了。

资深的哥：系咪都做摷钱动作先

也有资深的士司机在回应时分享处理类似情况的经验，其中一人教路，其个人做法是「系咪都做出摷钱呢个动作先」，如果乘客需要找续，「一定会定格等埋你」，若毋须找续，「多数摆低钱就头也不回执嘢走」，即使乘客动作慢，若递钱给他他也不会接，或会直接说「唔洗喇」。

有行家附和「我次次都攞只手喺个散纸兜度执紧散纸，个客唔收，个客就会走咗，要找𠮶啲乘客一定坐定定喺度等你找埋钱先起身，所以唔会误会」。

网民：我通常讲收$40

另一行家也认同此做法，强调「就算要找9毫，我都惯咗摷紧9毫先，通常啲客都话唔使㗎喇，就算系（要找）就照找9毫，唔好俾人有位入」。

有网民则以乘客身分留言，指「我通常讲收$40，然后司机会讲多谢，未试过有误会」；有人则批评涉事乘客，直言「系个客表达能力有问题啫」。有网民于是出来主持公道，称「正常者，找足系应份，俾多咪多谢」。



