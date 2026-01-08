Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

未开箱洗衣机「弃」启德路旁 网民疑新型骗案 可能老屈、掳走收场｜Juicy叮

更新时间：18:00 2026-01-08 HKT
发布时间：18:00 2026-01-08 HKT

一个看似未开箱的全新大眼鸡洗衣机，日前被发现「弃」于启德路旁，场面相当突兀。鉴于骗徒手法层出不穷，有滴水不漏的网民赶紧怀疑这有可能是新型骗案，处理不当随时会被老屈、掳走收场。详情见下图及下文：

未开箱洗衣机「弃」启德路旁 网民疑新型骗案 可能老屈、掳走收场逐张睇↓↓↓↓

楼主：送洗衣机嚟冇送上楼

楼主本月3日在facebook群组「启德居民自由讲～」上载相片发帖，留言指「今日有个勇士，送洗衣机嚟冇送上楼，放咗喺度成个晏昼系咩玩法」。

相中见到一部疑似全新未开箱的洗衣机被放于沐安街马路旁，无人看管。对于这部独留路旁的洗衣机，有网民感叹「冇俾人攞咗咁好彩！」，但有人提醒「大眼鸡嚟！冇咁上下大只都拿唔起」。

楼主指在街头放咗好耐

对于有网民猜测是否因送货司机被「赶车」或「抄牌太劲」而被迫暂时放下货物，楼主回应指「点会呀，放咗好耐㖞  」，排除了司机匆忙离开的可能性。他更质疑「边有买大型家电唔送上楼㗎？」。

多数网民猜测，洗衣机被弃置街头的最大可能原因是「运费未付清」、「冇俾上楼费」或「楼梯费不允付」。

网民疑为诈骗案手法

另有网民联想到「纸盒藏尸案」，有人打趣地问「有冇谂过入边唔系洗衣机？」，更甚者猜测「机内藏毒品，你攞就上身」。又由于骗徒手法层出不穷，有网民突破盲点地估计，可能是「诈骗案，引人抬走即冲出嚟老屈，可能掳走用器官交条件换部洗衣机喇😁😁😁」。

资料来源：Anthony Wong＠facebook启德居民自由讲～

