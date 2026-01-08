「靓仔我教精你！」深水埗两阿伯「围剿」宽频Sales哥 借凳被拒瞓地即扫场 下秒更有惊人举动｜Juicy叮

社交平台近日疯传影片，有被网民形容为「宽频193」的街头推销员，在深水埗港铁站外收工时，遇上两名伯伯，因一张凳仔引发被「围剿」惨况，惹来网民热议。

「靓仔我教精你！」深水埗两阿伯「围剿」宽频Sales哥 借凳被拒瞓地即扫场 下秒更有惊人举动↓↓↓↓

事发于深水埗桂林街近行人隧道口，当时已是晚上，从楼主拍到的现场影片可见，该宽频Sales哥身穿紫色衫、黑色阔脚裤，楼主被指外型及声线酷似男子组合ERROR成员「193」（郭嘉骏），他当时正在准备执拾物品收工。

「我收工点畀张凳佢坐啫？」

此时，一名戴著有色眼镜、手持拐杖的伯伯要求借用其折凳坐，但「Sales哥」已表明正在收拾东西，反问：「我收工点畀张凳佢坐啫？」另一名戴口罩的伯伯随即介入，似是想做「和事佬」，但拐杖伯伯闻言即大动肝火，大声反驳：「收工啫，唔系唔可以借呀？」

「哎呀！」一声瞓地吓倒途人

正当口罩伯伯示意「Sales哥」不要争辩时，拐杖伯伯突然上演惊天一幕，他抛下拐杖，大叫一声「哎呀」，然后慢慢向后倒下，整个过程极具「戏剧感」，更吓得影片中传来女途人惊呼，楼主亦不禁留言形容此举为「踢波插水」。

「Sales哥」当场显得一脸无奈，只能苦笑说：「我都收工啰......系咪先」，此时，倒地的伯伯更隐约以粗口「X你老母个臭X」辱骂职员。

「靓仔我教精你！」口罩伯变身「道德判官」

眼见拐杖伯伯倒地，口罩伯伯非但没有上前搀扶，反而走到一旁，化身「道德判官」，指手划脚地大声指骂「Sales哥」：「俾张凳佢坐下啰，你又唔识做人！」、「你就唔好咁样嘛，你收工咪俾佢抖下啰，迟十分钟收工都得啰，你又唔识做人！靓仔我教精你，你又牙擦擦话你收工！」

面对连番炮轰，「Sales哥」依然保持冷静，只是无奈苦笑，平静地解释：「即系我收工，我都要俾佢坐？系咪先？」

瞓地都要扫你场！网民：好似小朋友扭计

更令人咋舌的是，倒在地上的拐杖伯伯竟再有惊人举动，他虽然一直未有起身，但精力却相当充沛。他先是伸手将「Sales哥」地摊上的一叠文件扫跌在地，发出「啪」一声巨响；其后更发力推倒该张引发争议的折凳，连带旁边整个易拉架宣传品也一同遭殃。

楼主形容，伯伯的行径俨如「小朋友扭计要呀妈买玩具，阿妈唔买，佢就训系地，要得到为止」。

整个过程中，「Sales哥」未有被挑衅或发火，只是默默上前，弯腰执拾散落一地的物品，准备离开。反观两位伯伯则继续在旁大声叫嚣，口罩伯伯更理直气壮地说：「你张凳又摆系到......佢又唔系去你屋企攞呀嘛，你都唔识做人！点帮你呢！」

网民力撑「193」EQ高 怒轰阿伯「碰瓷」

影片曝光后，网民反应一面倒，激赞「193」Sales哥EQ极高，「呢位哥仔EQ几高」、「一句粗口都冇讲」，认为他值得尊重，楼主亦补充，当时「Sales哥」可能「全日都食白果」，收工却遇上无理取闹，仍能保持笑容，实在难得。

大部分网民猛烈抨击两名伯伯的行为，直斥他们是「恃老卖老」、「坏人老了」，有网民嘲讽：「两个迟来的演员」，质疑拐杖伯伯「碰瓷」，「自己坐地下屈人就知系乜人」。对于口罩伯伯的「教精论」，网民更是不屑一顾：「你咁识做人带阿伯番屋企坐啰」、「句句说话都企喺道德高地讲」、「你最识做人，喺隔篱杂货铺买一张咪得啰」。

有网民更指出，倒地伯伯的行为可能已构成「刑事毁坏」，并引用法例指「任何人无合法辩解而摧毁或损坏属于他人的财产...一经定罪可处监禁10年」。

不少人庆幸有影片作证，否则「Sales哥」实属「水洗都唔清」，「好彩有人拍片，唔系话推佢落地都有！」

来源：peter__yim＠Threads