大妈3人组上山顶「采药」？ 直角型趴铁栏狂摘 战利品一扎扎 网民看穿执叶用途闹Cheap爆｜Juicy叮

大妈3人组日前登高上山顶卢吉道怀疑「采药」，其中一人搏晒老命，把半身弯成直角90度探身出铁栏外狂摘，身旁的战利品满载背心袋。有眼利的网民看穿3人的执叶用途，继而怒斥做法「Cheap爆」。详情见下图及下文：

大妈3人组登高上山顶「采药」？ 直角型爬铁栏狂摘 战利品一扎扎 网民看穿执叶用途逐张睇↓↓↓↓

楼主估计：包到一扎扎拎去谋利

楼主本月4日在社交平台Threads以「公德心」为题，上载短片和相片发帖，留言讲述当日在山顶卢吉道散步时，目击大妈3人组的奇行怪事，指3人「喺度上山下乡，包到一扎扎应该拎去谋利。原来佢哋连香港大自然已经枯萎的生物都不能放过😔#山顶 #卢吉道」。

当中见到孭著背包的3名大妈在路旁执叶，各人分工合作，一人蹲著以背心袋整理战利品，另外两人忘我地把半身伸出铁栏外采摘，其中一人更奋力地把半身弯成直角90度搁于铁栏，以图把手尽量伸长。

网民：一定要喝止

如此搏老命，有网民担心执叶执到「迟早碌落山」；有人则反问大妈3人组「有冇公德心㗎？」，认为这做法「一定要喝止㗎！，并建议「一律报警处理」。

由于未知3位大妈在执叶还是在采药，有人好奇究竟「有乜嘢摘？」。有眼利的网民估计，3人正在执「糭叶，包裹蒸糭用」，指「香港系有野生，不过咁Cheap（廉价）嘅嘢都唔放过」、看短片估计是「摘糭叶回去包糭子」 、「糭叶，应该自己用，包糭」。

另有估上载灵芝相片估计——「可能系摘野生灵芝，之前去行山时见到，一星期后再去睇已经消失咗。 𠮶度都有个牌写住叫啲人唔好摘野生植物」。

但仍有人往好处去想，查问3人在「清洁树枝吗？」。对于这些另类「神农氏！」，有人还笑言是「穿越来」的。

网民：大妈中环天桥摘黄金葛

有网民顺道分享不吐不快的自身经历，指「我见过大妈喺中环天桥摘黄金葛」、「我都见过，又系3个大妈，连牛下（牛头角邨）公园啲花圃唔知揾（乜），我睥住佢哋，佢哋扮无嘢」、「各区都见过 香港啲阿婆都成日摘依啲街边植物」。

还有人指「本人经常行山，试过一次见到个阿姐正在采摘山边植物，我问佢摘嚟做乜嘢？佢话呢种草（佢讲过个名俾我听，不过我唔记得了）返去煲水冲凉，可以根治湿疹。又试过见过另一个阿婶，佢用买餸车带几个5公升大胶水樽上山装从石罅处流出来的山水，佢话啲山水特别清甜同冇咁燥热㖞」。因应以上的留言，楼主也看到「真系O晒嘴」。

另有人自爆「挖掘泥土用胶袋装走我都见过，有次喺（屯门）三圣邨海鲜街5、6个紫色红色衫游客又系采摘啲野花草，话俾佢知咁样属犯法一于唔理」。

而根据香港法例《郊野公园及特别地区规例》——对花草树木及土壤的保护，任何人未经许可，不得在郊野公园或特别地区内——切割、摘取或根除任何植物或植物的任何部分，不论该植物是活的或是死的，即属犯罪，可处第1级罚款（2000元）及监禁3个月，如该罪行属持续的罪行，则可就该罪行的持续期间，另处每日罚款$100。

资料来源：luciana.lyt＠Threads

