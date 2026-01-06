宏福苑灾民求租惨遭业主讥「唔吉利」 内容曝光全网震怒追缉凉薄业主｜Juicy叮

社交平台今日（6日）疯传一则帖文引发高度关注，有网民发文指，大埔宏福苑火灾的一名灾民在艰难寻找新住处时，竟遭到业主以『唔吉利』为由拒租，引发网民铺天盖地的愤怒，不少人要求「开名」、「公开资料」，以求将这名凉薄业主「揪出来」。

宏福苑灾民求租惨遭业主讥「唔吉利」 内容曝光全网震怒追缉凉薄业主↓↓↓↓

有网民今日（6日）在社交平台Threads上发文，分享了一段大埔宏福苑灾民令人心碎的经历，楼主沉痛地引述灾民被业主拒租后，业主的一句话：「我唔想租畀你哋，因为你哋唔吉利！」

虽然楼主坦言并非亲耳听到，但这句传话已令他心如刀割，直言：「真系难听过粗口！」他悲痛地问：「点解要再次受到伤害？斋听到都觉得心痛，究竟要几凉薄先会讲出啲咁嘅说话？」

网民：业主「心地唔好，间屋都唔会好」

帖文一出，瞬间引爆网民怒火，留言区群情汹涌，一致炮轰该名业主凉薄无情，不少网民认为这种业主「心地唔好，间屋都唔会好」，就算租了也「唔会住得安乐」，有人直言，面对流离失所的灾民，竟然还说出这种话，实在「欺人太甚」。

在众多留言中，最强烈的声音是要求「开名」，网民纷纷表示「支持开名」，要「开个业主单位俾世人知啦」，认为面对如此「心地咁差」的业主，绝不能姑息。

不少网民认为只要「直接开名」，就能「包以后冇人租佢层楼」，替天行道，更有网民反讽道，要楼主「开名帮佢宣传下」，好让大家知道「边个单位咁privilege」，网民们希望透过舆论压力，让这位冷血业主得到教训：「呢啲业主要公开佢资料啦，等所有人避开咪租佢。」

网民：香港仍有好多人愿伸出缓手

此外，网民又对该业主「祝咒」式围攻，以示对业主冷血言论的极度不满，有人抵死地反讽「祝佢单位要几吉有几吉」，更狠的则有「祝佢租咗畀租霸，拆烂间屋再拖租！」甚至有留言称「放心佢收返嚟嘅租钱唔够佢全家嘅医疗开支」。

不过，亦有网民理性分析，认为「呢啲业主都唔会好相处，好彩早啲知，无租到」，认为灾民避开了一个麻烦业主，未尝不是一件好事，有网民就表示：「呢啲西业主唔租好过，租咗又借头借路烦胶你。」

面对灾民再被「二次伤害」，网民们都留言提醒人间仍然有爱，祝福灾民能尽快走出阴霾，觅得安乐窝：「这个世界真系有好多这样凉薄自私的人，希望你可以早日收拾心情，香港仍然有好多人愿意伸出缓手。」

来源：stany.yuen＠Threads



