「绿绿赏」积分有价 离身几步路胶樽玻璃樽不翼而飞 只留返呢样嘢 苦主：回收物资要跟身｜Juicy叮

「绿绿赏」积分有价。一批准备送到「绿在区区」回收的胶樽和玻璃樽，在公园短暂离开物主视线，离身几步路后怀疑「不翼而飞」，只剩下「冇乜价值（「绿绿赏」积分）嘅『其他塑胶』」。详情见下图及下文：

「绿绿赏」积分有价 离身几步路胶樽玻璃樽不翼而飞 只留返呢样嘢逐张睇↓↓↓↓

楼主：几袋胶樽玻璃樽不翼而飞

楼主昨日（4日）在社交平台Threads以「绿绿赏」为题上载相片发帖，留言讲述回收物资怀疑被偷走的来龙去脉——

「我发觉香港地真系好多好黐线嘅人！我明明有好几袋装住胶樽、玻璃樽、报纸、其他塑胶嘅环保袋，落楼下谂住储绿绿赏啦！」。

楼主续称「谂住先去处理啲报纸，点知处理完之后再返去呢张公园櫈（其实只不过系几步路程），我本身放咗其他嘢喺度，发现有几袋胶樽同埋玻璃樽不翼而飞！得返啲冇乜价值嘅其他塑胶喺度。我心谂，使唔使连呢啲回收物资都偷啊！」，并忠告网民「以后连呢啲回收物资都要跟身！！！！」。

楼主回应网民时称，认为这明显是「被人顺手牵羊」，即使之前「一路都有望住我啲嘢，一路都冇事」，这次却「俾人一嘢拎走」，感叹「呢啲嘢就算你几小心都好，一样都可以防不胜防」。

网民：屋苑有人偷回收箱胶樽

由于「绿绿赏」积分有价，可以换面、换油、换米，甚至超市现金券，有网民于是分享所见所闻，指「周不时见到啲人喺度摷屋苑里面𠮶啲回收箱，偷里面嘅胶樽攞去回收赚取钱或者积分」；另有人指出「见过有人，天未光已经攞个大袋，去回收箱揾胶樽之类」。

5000分换50元超市现金券

根据「绿绿赏积分」，每公斤胶樽得80分，玻璃樽20分，其他塑胶只有10分，属较低分的回收物；再对照「奖赏兑换表」，储够300分可换上汤伊面或卷装厕纸，350分有即食面或即食米粉，1000分便可换1公斤米，2000分换芥花籽油，重磅的5000分可换50元超市现金券。

资料来源：rickypedia＠Threads

相关阅读：

牛池湾大妈买淮山后疑偷薯仔 得手后做一「假动作」扮清白 档主嬲爆：5蚊薯仔你都偷？

牛池湾驼背阿伯凌晨潜街市偷菜 慢条斯理神还原包装 档主慨叹：神不知鬼不觉！

大妈天星小轮偷电煲电话粥 1方法偷插船顶插苏 水手接举报咁处理