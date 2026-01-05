新年1亿六合彩金多宝 与澳洲同日1.5亿搅珠撞冧把 4个字相同 网民看出玄机｜Juicy叮

香港与澳洲前日（3日）发生了一桩叫人啧啧称奇的彩票撞冧把事件。香港六合彩与澳洲Saturday Lotto在同一天搅珠，结果中奖号码中有多达4个数字相同。如此巧合旋即引起网民关注，有人甚至看出个中玄机来。详情见下图及下文：

新年1亿六合彩金多宝 与澳洲同日1.5亿搅珠撞冧把 4个字相同逐张睇↓↓↓↓

楼主：我觉得很邪呀

新年1亿六合彩金多宝前日（3日）开奖后，楼主即于当日深夜在社交平台Threads以「Lotto + 六合彩」为题上载相片发帖，讲出不可思议的惊人发现——

「我真的觉得很邪呀～今天（3日）澳洲Saturday Lotto一注独得会有3000万澳币，折合港币为1亿5千万。而香港今天的六合彩一注独得会有1亿港币，折合为2000万澳币。

楼主续指「令我感到不可思议的是，它们搅出的号码，有4个数字是相同的，分别是2、10、13和21」。贴文并以「#吸引力法则」、「#是巧合」、「#还是外星人在操控」、「#真的邪门」等hashtag（标签）表达其震惊。

网民：2月10日13点21分有大事

1月3日搅珠的六合彩新年金多宝（第26/001期），搅出2、10、13、16、20、21，特别号码14。头奖1.5注中，每注派68,074,450元。当中的2、10、13和21，与澳洲那边搅出的数字相撞。

有人于是笑著预测，「可能今年2月10日13点21分，会有啲震惊世界嘅事」，另有人索性估计「话唔定逢大奖都系咁」。

组合出6个日字

有网民更根据撞冧把的2、10、13和21这4个数字，看出个中玄机来——「2月10、2月13、2月21、10月2、10月13、10月21，日期上组合得上面6个」，重组了6个分布于2月份和10月份的日字，连楼主也现身回应称「哈哈。。。我好惊呀」。

单就澳洲的开奖结果，有细心的网民发现「居然18个人中头奖…」，楼主回应时称「系，分薄晒」，但该网民仍心满意足地表示「但是180万我都很开心了🤣」。

资料来源：hikatyclayton＠Threads

