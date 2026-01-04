深水埗《寻秦记》？ 港男寻宝发现经典古物 网民眼利：见到佢就口水流！｜Juicy叮

一名港男早前在深水埗寻宝时，撞彩发现一只经典古物，有网民笑言这是「秦朝杯，抵你发达」、「项太傅用过」。对于这场疑幻似真的深水埗《寻秦记》，有眼利的网民认出，寻获的古物其实满载港人集体回忆。详情见下图及下文：

深水埗《寻秦记》？ 港男寻宝撞彩发现经典古物 网民眼利：见到佢就口水流！逐张睇↓↓↓↓

楼主：深水埗系过瘾寻宝地

楼主昨日（3日）在社交平台Threads上载相片发帖，兴奋留言「深水埗就系咁Ｘ过瘾嘅寻宝之地🤣」。相中见到楼主拿著一只充满岁月痕迹，又带点沧桑的厚重有耳杯。

网民：香港鱼翅捞饭的年代

帖文一出，不少网民即有共鸣，并眼利地认出这是以前酒楼宴会常见，用作盛载鱼翅的专用碗，是「香港鱼翅捞饭的年代👍🏻👍🏻」，指「好经典呀」、「哗！古董呀」、「好怀念」、「艺术品一件」。

有人忆起「细个到佢就口水流！🤣」、「旧时去饮喜酒，一见到哩只铜碗就知道有鱼翅食😋💕」。因应有网民留言「匙羹、筷子托、分餸餐具才是一套😂」，有人于是上载同款筷子托的相片和应，威水地称「我都有对」。

这只怀旧「鱼翅碗」还让网民感叹「以前去酒楼真系好多依啲特色嘢，依家咩都冇晒」，认为这种碗「好有回忆」、「好耐冇见过呢样嘢😯」。有人甚至想当年地重提做暑期工时的经历：「我做暑期工喺酒楼洗过呢个碗，要用醋加热水去洗干净佢」。

对于这只充满年代感的物件，楼主回应网民时满心欢喜地称「深水埗撞彩见到咋😅」，并透露「碗身无刻酒楼名」。

网民睇错以为系神灯

有网民则幽默地指「呢个咪系明朝朱元璋用过嘅饭碗，青铜制造，属于国家一级保护文物。如果你唔介意我想用$99帮你买咗佢」时，楼主也现身幽默回应「呢个朱元璋用到有渍㗎，添多几旧啦老细🤣」。

还有人联想到「哗！神灯嚟㗎㖞！」、「睇错以为系阿拉丁神灯」，戏言「有冇试下捽下佢会唔会有只蓝色嘢弹出嚟俾三个愿望你？」、「可能捽两下只髀叉烧会出嚟😵」。

资料来源：me.a_l_e_x＠Threads

相关阅读：

深水埗鸭寮街档口年中无休 港男农历新年寻宝 100张靓青蟹盛惠$XXXX

公屋垃圾站执到「宝座」 眼利网民：呢啲正嘢！卖价可达5位数字

云石三座位椅弃美孚垃圾房 识货网民估价由10万嗌上40万