除夕黄昏漫天灼灼 盛大日落辉煌绚烂 天文台解构「烧天」美景｜Juicy叮

香港天文台昨日（2日）在facebook专页「香港天文台 HKO 」以「红霞满天🌇」为题，转载12月31日除夕黄昏晚霞满天泼洒的网民美拍，并解构如何形成「烧天」美景。

天文台在帖文中表示「2025年除夕黄昏有冇见到呢片俗称烧天嘅美景呢✨？」，接著解释「其实日出日落时分，阳光斜射要穿过较厚嘅大气层🌅，波长较短嘅光线就会被大气散射，留低嘅多数都系波长较长嘅红、橙色光。呢啲光线经过云层反射，就会形成偏红色嘅霞彩，相信漫天红霞寓意新一年『红』运当头、好事连连💖！

（摄：Frederick Lau、蓝雨洋、Yiu-hung Chiu / 2025年12月31日 / 维港、机场、鸭脷洲/ #CWOS）#社区天气观测计划 #日落 #晚霞」。

网民：青山依旧在，几度夕阳红

有回应的网民表示「我也影到」、「放工幸运地遇上了🥰」，在回应栏上载自己的美拍和应。有人更加应景地吟诵起明代才子杨慎《临江仙》的名句——「青山依旧在，几度夕阳红」。

