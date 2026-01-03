除夕黄昏漫天灼灼 盛大日落辉煌绚烂 天文台解构「烧天」美景｜Juicy叮
更新时间：15:45 2026-01-03 HKT
发布时间：15:45 2026-01-03 HKT
发布时间：15:45 2026-01-03 HKT
2025年最后的黄昏，天空给香港送上日落盛宴，极盛的满天红霞像决堤般漫天灼灼，以最壮丽的姿势作最璀灿的告别，挥霍地把维港酿成了红酒，伴随绛紫在天边流淌。详情见下图及下文：
除夕黄昏漫天灼灼 盛大日落辉煌绚烂 天文台解构「烧天」美景逐张睇↓↓↓↓
香港天文台昨日（2日）在facebook专页「香港天文台 HKO 」以「红霞满天🌇」为题，转载12月31日除夕黄昏晚霞满天泼洒的网民美拍，并解构如何形成「烧天」美景。
天文台在帖文中表示「2025年除夕黄昏有冇见到呢片俗称烧天嘅美景呢✨？」，接著解释「其实日出日落时分，阳光斜射要穿过较厚嘅大气层🌅，波长较短嘅光线就会被大气散射，留低嘅多数都系波长较长嘅红、橙色光。呢啲光线经过云层反射，就会形成偏红色嘅霞彩，相信漫天红霞寓意新一年『红』运当头、好事连连💖！
（摄：Frederick Lau、蓝雨洋、Yiu-hung Chiu / 2025年12月31日 / 维港、机场、鸭脷洲/ #CWOS）#社区天气观测计划 #日落 #晚霞」。
网民：青山依旧在，几度夕阳红
有回应的网民表示「我也影到」、「放工幸运地遇上了🥰」，在回应栏上载自己的美拍和应。有人更加应景地吟诵起明代才子杨慎《临江仙》的名句——「青山依旧在，几度夕阳红」。
资料来源：香港天文台facebook专页
相关阅读：
火吻晚霞 火烧云美拍网上洗版 网民惊觉天空出现两大奇景
世纪晚霞史诗式浪漫 网民忘情追逐 红霞预示好天气？天文台咁解释......
打风前天空惊见绝美火烧云 美拍网上洗版炸开一片绚丽
最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
2026-01-02 15:09 HKT
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
2026-01-02 11:34 HKT
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
2026-01-01 16:05 HKT