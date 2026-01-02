Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄大仙马路边晒腊味 物尽其用挂满交通灯背面 网民：尘皮味腊肉｜Juicy叮

更新时间：18:01 2026-01-02 HKT
发布时间：18:01 2026-01-02 HKT

黄大仙马路旁飘来阵阵咸香，原来有街坊在路旁晒腊味，而且物尽其用地高高挂于交通灯背面。网民见到这社区奇景，不禁调侃这「晒场」会晒出「尘皮味」腊肉。详情见下图及下文：

黄大仙马路边晒腊味 物尽其用挂满交通灯背面 网民：尘皮味腊肉逐张睇↓↓↓↓

楼主上月28日在facebook群组「黄大仙区友(黄大仙，新蒲岗，钻石山，慈云山......)」上载相片，指「真系天然生晒，物尽其用，不过尘大啲」。相中见到马路旁红绿灯柱上，10个「S」钩挂于红绿灯背后，钩上挂满腊肉。腊肉的咸香与红润，刚好与花槽盛开的红色鲜花形成强烈对比。

有网民留言时质疑楼主上载的是「旧图嚟」，但有街坊代为澄清，确认「昨日（12月27日）行过仲喺度㗎」，暗示此景象并非偶发，而是长期存在。

尘皮味腊肉

网民这种生晒腊方式反应两极。一部分人担心不卫生，直言「尘皮味」，有评论讽刺「重金属超标」，也有人质疑「佢哋究竟知唔知道咩叫卫生」，更有网民幽默地表示会吸引「米奇出动」。

然而，也有部分网民的态度较宽容，有人留言「沙皮正！」，有人笑称「烟薰零舍有风味啲」，亦有网民认为「自家食用无问题嫁」。还有网民回应指「你未出世人哋已经做紧！」，并估计「应该是店舖的」，甚至查问「几钱条」。

资料来源：林少明＠facebook黄大仙区友(黄大仙，新蒲岗，钻石山，慈云山......)

↓立即下载星岛头条App↓

