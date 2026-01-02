一Po见人性？港女FB派「金蛇」引疯抢 网民争崩头花式晒温情 最后赢家竟是...｜Juicy叮

有女网民在Facebook多个群组发帖，表示要「随心送」一个金蛇摆设，帖文一出即引来网民哄动疯抢，留言区变成大型「许愿池」，各出奇谋只为博取楼主青睐，有网民形容，当中的人性百态比金蛇更加耀目。

一Po见人性？港女FB派「金蛇」引疯抢 网民争崩头花式晒温情 最后赢家竟是...↓↓↓↓

有女网民在Facebook多个群组包括断舍离、环保及地区等群组贴出数张相片，楼主在帖文中简洁写道：「随心送，多谷同步，今日（指帖文发布当日）1:00pm黄大仙地铁站客务中心，合缘会pm妳交收，准时见，谢谢。」

从楼主上载的相片可见，这份「厚礼」是一座约8、9吋高的「金蛇」摆设，造型相当精致，一条面带微笑的Q版金蛇，戴著财神帽，旁边有金元宝，身上还挂著「招财进宝」的钱币，整个摆设放在透明胶盒内，甚具气派。

网民求结缘 理由千奇百趣

帖文发布后，留言区瞬间「沦陷」，不少网民争相排队，希望成为楼主口中的「合缘人」，大部分人都非常有礼貌，纷纷表示「排，有无都多谢你先」，但为以「诚意」打动楼主，网民们都各出奇谋，打头阵的是主打亲情的「孝顺仔女」网民，他们纷纷表示「妈妈属蛇想送给她祝贺大寿」、「排，感谢楼主，送给爸爸」，希望为家中长辈赢得心头好。

有网民则打「慈爱牌」，表示为刚出世的BB排队：「排俾我仔，记念，啱啱出世两个月」，母爱满泻。留言区另一大主流争夺网民为属蛇人士，大量蛇年出生的网民现身：「我都系生肖属蛇」、「本生肖好啱」，望能与「本命蛇」喜结良缘。

在一片温情攻势中，更有网民另辟蹊径，以创意取胜，留言称要「排自用炼丹」，更以利诱楼主方式承诺：「炼成会分俾楼主一齐享用」，此奇招堪称全场焦点。

真金？值钱？心水清网民迅速「起底」

正当大家争崩头之际，有网民提出关键问题：「呢种系金吗？」甚至有人惊讶地表示：「坚？起码值5皮。」不过，有心水清的网民随即回应指：「D摆件多数系渡金。」

事实上，有眼利网民已迅速「起底」，发现这款金蛇摆设其实是某银行集团人寿部门推出的纪念品，在二手拍卖平台上，同款或类似的「24K镀金」金蛇摆设，售价约为港币$360元至$418元不等，证实并非纯金。

赢家一度「潜水」 楼主下最后通牒

虽然并非纯金，但网民热情丝毫不减，楼主其后在帖文更新「已约交收」，并在留言区钦点了一位幸运儿，但事件余波未了，没想到在激烈争夺战中脱颖而出的幸运儿，竟一度「失联」。

楼主先是留言「pm」，但似乎未能成功联络对方，心急地表示：「我pm唔到你，你pm我啦！」未几似乎仍未能联络到对方，更一度下「最后通牒」：「我等多15分钟，你再唔pm我，我另选人送！」楼主最后回复其他网民交代结果：「昨日一点已在黄大仙地铁站送出喇」，证实这条金蛇最终顺利觅得新主人，为争夺战划上句号。

网民叹人性百态：一大堆人贪心冲晒出嚟

事件中，不少人赞赏楼主慷慨「无私奉献」，有网民亦好奇楼主为何不直接卖掉，对此楼主亲自回复表示：「我只想唔好浪费咋！」

有网民指出事件完美展现了人间百态，认为楼主当初应直接卖掉更好：「楼主，点解你唔二手放出去呀？你咁送出去，同送钱畀人有乜嘢分别呢？」有人更批评一些网民的争夺行为：「好多写单字，无礼貌嘅人，同埋有好多收买佬排紧架」，也有人慨叹「一大堆人贪心冲晒出嚟」。

来源：Facebook