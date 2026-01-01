观滨元旦日少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！｜Juicy叮

观塘海滨花园（简称观滨）元旦日凌晨平地一声雷，一名露膊女子一下「响过碌炮」的掌掴，拉开了2026年网民食花生帷幕。

网上连夜流传至少3段有关女子动粗的短片，综合片段见到观滨在元旦日凌晨，出现多人围观一名少女惨遭暴力欺凌的场面。当中一名单肩孭黑色包包的少女，怀疑遭一名露膊恶女又踢又打又闹，全程无人出手帮忙或制止。详情见下图及下文：

片中两名少女疑有积怨。在一段长约35秒的短片中，现场气氛已相当热烈，围观者正不断呐喊「开佢、开佢」，露膊恶女似笑非笑地轻轻捉著对方右手，同时出右脚恨恨踢下。

完成一轮攻击后，露膊恶女拨头发激动手指指在喊话「冇下次，你上次都同我讲冇下次㖞，我要俾几多下次你呀？吓！再整Ｘ我呀」。

塘边鹤此时情绪更见高涨，著令前排围观者「踎低、踎低、踎低、踎低呀」，踎低之声不断，似是以免前排阻挡「擂台」后排的观战视线。在旁人起哄下，露膊恶女此时气场全开，出手撑掴孭包包少女。另一段流传的短片仅长约3秒，见到从另一角拍摄的掌掴情况。

第3段流传的短片长约55秒，内容更见丰富，当中露膊恶女戴起友人送上的怀疑二手口罩转装后，气场更强，一声「唔好过嚟呀」后，再出手掌掴孭包包少女。

露膊恶女得势不饶人，趁对方转身离开背向时，从后追上在对方无防备下起飞脚再踢，继而扯头发把孭包包少女拖回围观人堆，手指指后再掴两下，现场传出清脆响亮掌掴「啪」声，围观著即时助威，高叫「喂，响过碌炮呀喂」。

露膊恶女此时气燄更盛，随手掴向孭包包少女头部，力度大至头发横飞，面容扭曲。无力抵挡的孭包包少女最终败走向镜头左边离去，露膊恶女此时也转身走向右边的人群，短片就此结束。总结动粗过程，露膊恶女至少出脚两次、出手掌掴4下，和扯头发一次。

有回应的网民惊讶「点解见到个女仔俾人打都冇人出声去阻止？ 由得佢咁样去做？ 个女仔好惨㖞咁样。完全系欺凌啰」。另一网民则建议受害者「俾人打𠮶位女士建议你去警署报案，然后去医院验伤」、「受害人一定要报警，之后呢班人一定缩，无得再威」、「系，睇到都嬲，成班人集体欺凌一个女仔」。

网民力斥露膊恶女的暴力行为，大闹「不知所谓」，并预言施暴者将「好快就会俾人拉」。同时也对于现场多人围观却无人施以援手，甚至有人「起哄」感到「心寒」，认为「食花生𠮶班都一样不知所谓」。

还有人留言形容这是「2026第一单花生🥜」，并指「估唔到2026年仲可以见到呢啲MK（旺角）打交非物质文化遗产😭拨头发𠮶浸八婆除😭」、「好有返中学时个种MK味」。有人笑言「再次展现观滨嘅生态多样性」。

资料来源：pita.13579＠Threads、chowshanshan＠Threads、wingheic_＠Threads

