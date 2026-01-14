星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸

近日有网民在社交平台上发文指出，观塘一家标榜「即炒」和「镬气」的中式小菜食店，怀疑使用类似微波炉的设备加热菜肴，亦目测厨房连一只镬也没有，怀疑全部都是预制菜，而店内职员是逐个餸整翻热，怀疑该店使用预制菜。事件在网络引起讨论，该店老板立即联络《星岛申诉王》，希望澄清平反，并公开厨房使用「AI炒菜机」的料理过程，证明全部菜式均是现场生炒。

记者Sammi抵达餐厅，发现厨房确实不设任何传统中式炉灶，甚至连炒镬亦不见迹影，仅有15台炒菜机。炒菜机排列整齐，每部四四方方，设黑色活门，确与微波炉几分相似。

餐厅老板Stanley解释，店内绝对没有使用任何预制菜，所有菜肴都是现场即炒。他指出，这些机器是先进的人工智能（AI）炒菜机，最高温度可达240摄氏度。此外，针对每道菜品，各设有不同食谱，他们会对每个菜肴进行数十次测试，以确保每一份出品都具有一致品质。

预制菜疑云 店主澄清：绝非预制 全部现炒

此外，记者在现场注意到一包包预先包装的食材，怀疑是预制品。老板澄清这些其实是事先包装好的生肉，所有菜式均为「生炒」。

店员姐姐向我们示范使用AI炒菜机，她先将一包包预先包装好的食材剪开，再加入酱料进行调味，然后放入铁盒中，接着将单据二维码进行扫描，机器即会启动预设食谱，店员只需将铁盒放入机身内即会进行烹调，整个过程仅七分钟，一份热辣辣的沙爹干炒牛河便立即完成。

Stanley表示，尽管每部机器售价约港币约二十万元，但老板经过计算后认为成本仍然低于聘请大厨。他续指，目前店内设有15台炒菜机，每道菜的炒制时间约为5至8分钟，每小时可制作150至200份菜品。因此，每天安排两至三位员工便足以应对繁忙时段。

10分钟上菜神速 食客：唔够镬气

不少香港食客表示从未见过这些AI炒菜机。食客Fikky称这很有趣，因为她从未见过将食材放进机器里炒，等了不到十分钟就成功取餐。

另一位食客Jason表示，这是他第一次见到这类机器，但在尝试后能够区别机器炒还是人工炒，因为两者的炒菜均匀度有明显差异，他认为AI炒菜机在镬气、味道和香气方面仍需改进。

大厨试食点评 直言菜肴缺少「灵魂」 传统技艺不可失传

为测试AI机器炒菜和人手炒制的差异，记者Sammi在店内即场购买了沙爹牛肉炒河粉和爆炒五花腩两道菜，并将外卖带给附近经营私房菜的资深中菜大厨试味。

虽然路程约半小时，食材送达时，荣哥私房菜的总厨钟锦荣师傅表示，如果是半小时前料理，两道外卖也能闻到香味，卖相也不错，食材份量充足，外卖餐盒底部依然是温热的。

钟锦荣师傅率先品尝沙爹炒牛河，他夹起河粉展示时发现面条并未变烂，沙爹的味道也足够浓厚。不过，食用后的感觉像是快餐形式的粉面，牛肉味道欠佳。如果食客的要求不高，或者追求方便，那么这道菜还是可以接受的。最终，大厨以十分为满分，为这道菜打了七分。

至于另一道菜爆炒五花腩，则显得比较失色。大厨表示，仅从外观来看，五花腩过于白皙，明显炒得不够透，也缺乏焦香味。此外，洋葱的口感带有些酸味，感觉不太新鲜，导致整体评分只有六分。

试过两道菜后，荣师傅提到，机器炒和人手炒之间的最大差异，主要在于镬气和工匠的灵魂。随著科技进步，食肆为节省成本、人力，采用AI炒菜机在所难免。荣师傅又指，传统中式烹饪极度讲求猛火快炒，透过热镬与火候的精准控制，才能逼出食材和酱料的极致香气，这正是所谓的「镬气」。

他解释，机器虽能模仿炒菜的动作，却难以达到传统炉具的热度，也缺乏厨师在烹调过程中对食材状态、火候变化的即时判断与调整，这种对细节的独到掌握，是机器无法复制的匠心。

不知大家对这种炒菜机有何看法？欢迎留言讨论。