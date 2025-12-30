「仔女问就冇，骗徒要就成副身家」 婆婆ATM前险中伏 网民叹：自己人讲唔听｜Juicy叮

有网民昨日（29日）在社交平台发帖，分享在银行目击的惊险一幕，一名婆婆险堕入骗案陷阱，引发网民热烈讨论，慨叹「仔女亲都不及骗徒亲」。

「仔女问就冇，骗徒要就成副身家」 婆婆ATM前险中伏 网民叹：自己人讲唔听↓↓↓↓

楼主在帖文中上载了一张在银行理财易中心拍摄的相片，相中可见一位身穿卡其色外套的婆婆正在操作存款机，身旁站著一位灰色上衣的男士，神情紧张地注视著婆婆。

银行职员机警截骗案

据楼主帖文所述，当时气氛相当凝重，「个职员系咁问婆婆，您识唔识收款个个人。」但婆婆似乎无法回答，只是迷糊地提及「入境署」，疑似正受到冒充官员的骗徒指示转帐。

楼主不禁感叹：「点解政府明明咁多宣传都可能有人遇到诈骗集团。大家可唔可以关心多啲屋企既老人家。」

帖文一出，不少网民关心事件的后续发展，追问「最后点」，楼主回应指，当时「灰色衫个职员叔叔系旁边，准备紧帮佢报警」，相信在机警的银行职员介入下，婆婆最终应能保住血汗钱。

网民纷纷大赞职员，指「好彩个职员救咗个婆婆」，并认为「唯有靠银行职员咋，街外人佢地未必听」。

网民叹「外人信晒」：仔女讲就唔听

这宗险案触动了不少网民的神经，讨论焦点，很快转移到为何长者对骗徒的说话深信不疑，却对家人的劝告充耳不闻。

部分网民一针见血地指出：「唔系唔想关心，不过好多人都系外人就信晒，自己人讲野就唔听。」「自己仔女唔信信外人咁又可以点？」

另一位网民更用生动的比喻道出许多家庭的无奈：「有一句好典型嘅嘢去形容依个情况：自己仔女问佢攞几千蚊：冇冇冇，𨅬啦你；骗徒随便一个电话：成副身家转晒比（畀）人。」这个留言引来极大共鸣，有网民更正说，结论应是「仔女亲都不及骗徒亲」，道尽心酸。

有人亦分享类似经历：「我妈只要系佛堂识的人叫就当好人，明知骗钱都无用，提佢以为你贪佢d钱咁」，显示出想关心家人，却可能被误解的两难。

子女无奈呻：仔女亲都不及骗徒亲

事件也让网民再次关注本港诈骗问题的严重性，有人亦抱怨滋扰电话泛滥，「一时银行贷款免审查；一时又体格检查；一时又话睇楼」，令市民防不胜防。

虽然事件突显了前线银行职员作为防骗「守门员」的重要性，但有网民亦指出，即使家人及银行职员苦口婆心，有时也敌不过骗徒的精密剧本，「啲银行职员好心问吓个老人家，如果𠮶个老人家坚持唔讲，要俾人呃都冇计。」

来源：zoe_leewy＠Threads