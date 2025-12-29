大肚惨被流放街头 港妈怒插奶奶「正日癌」网民抽丝剥茧揭心寒真相｜Juicy叮

有怀孕港妈在社交平台上大吐苦水，控诉奶奶在冬至当日的「世界级」自私行为，她怒插奶奶患上「正日癌」，竟让腹大便便的她在冬至夜晚「惨被流放街头」，事件引发网民热议，当一众网民义愤填膺之际，案情却在众人「抽丝剥茧」下急转直下，揭发出一个比奶奶更令人心寒的真相。

大肚惨被流放街头 港妈怒插奶奶「正日癌」网民抽丝剥茧揭心寒真相↓↓↓↓

该位港妈在社交平台发文忆述冬至当晚，其奶奶「正日癌」发作，坚持要做正日，要求儿子必须回家吃饭。楼主体谅丈夫，让他早收工「交人」，到奶奶家做节食饭。

这冬至饭原定晚上9时完结，楼主丈夫可以离开，与已和朋友吃完饭、腹大便便的楼主会合回家。谁知，这顿饭竟由晚上6点吃到10点半，足足接近5个小时。

冬至夜大肚街头苦等 奶奶被斥「正日癌」末期

楼主在帖文中怒轰：「做节就系奶奶最Ｘ街既日子。」她忆述，奶奶为了拖延儿子离开，竟「出口术」要老公驾车送外婆回家，但又迟迟不肯下楼，令老公在楼下干等一小时。

结果楼主由原定9点等到10点半，怀著身孕在寒风中由期待变绝望，她形容自己「大住肚都流落街头等老公」。

怀著身孕的楼主在街上苦等，最后致电丈夫，但丈夫却在电话中「避而不答、话走紧」，楼主最终心灰意冷，选择自行搭车回家。

楼主感到极度委屈：「我大紧肚，奶奶明知我一个大肚婆系街等紧老公都唔放人，真心超X街。」更令她心酸的是，楼主自己的妈妈看到女儿的惨况，决定不再哑忍，宣告「决定以后每年都正日做节，唔会再让奶奶呢种X街，让完，对方只会老奉同越嚟越过分。」

网民：奶奶极品 老公更是问题核心

帖文一出旋即引爆留言区，不少人妻对「正日癌」一词深感共鸣，纷纷留言力撑，直斥「你𠮶个咁嘅奶奶心理变态」、「正日癌系绝症，无得医」。

然而，讨论的风向很快转变，更多网民将矛头指向在这场风波中近乎「隐形」的丈夫，认为他才是真正的「心寒真相」，不少留言指出：「有个X街奶奶，当然因为有个X街老公」、「你老公废到，系有心就直接讲约咗老婆」、「最大问题系你奶奶，但你老公都好有问题」。

此一「真相」，亦由楼主亲口证实，当网民指出丈夫问题时，她竟表示同意，她坦言丈夫并非愚钝，而是选择性「孝顺」：「佢好醒，完全知道老母玩嘢，只系选择得罪老婆而纵（容）老母」，这份「清醒的懦弱」更让一众网民看不过眼，形容他是「妈宝」、「未戒奶」。

楼主在回复留言中透露，其实丈夫在没有奶奶干预时，是个好伴侣：「奶奶不存在个（果）阵，佢系90分嘅情人同老公」，但一遇到婆媳问题就「潜水」，这种反差让她更加失望和无助。

人妻绝地反击：「将来有更好选择亦唔会留恋」

面对奶奶的刁难与丈夫的无能，楼主在与网民的互动中，似乎也找到了宣泄的出口和反击的勇气，她表示已经对丈夫「冷处理中」，更扬言：「约晒朋友晚晚食饭，唔到12am唔会番去，老公仔你咪晚晚番去揾老母陪。」

对于未来，她亦不再哑忍，特别是为了腹中块肉，态度变得强硬：「唔使旨意搞我个仔，反面」，她更对一位有类似经历的网民说：「将来有更好选择我亦唔会留恋，带埋个仔走人，完」，似乎已为最坏的情况做好心理准备。

来源：Threads