启德竹棚晒腊肉 「地盘美食家」：食唔食腊味呀喂 网民：入伙有腊肉味？｜Juicy叮

启德一地盘怀疑有工人在竹棚晒腊肉，并大声问工友「食唔食腊味呀喂」，被网民调侃为「地盘美食家」，笑问晒过腊肉的地盘，「到时入伙系咪有腊肉味？」。详情见下图及下文：

楼主：落石矢晒腊肉

楼主本月24日在社交平台Threads以「地盘日常」为题上载短片发帖，留言指「落石矢晒腊肉咩玩法😂😂😂」。

由于短片背景为MegaBox等九龙湾一带，因而估计地盘位于启德附近。长约9秒的短片见到，正在进行混凝土浇置（落石矢）的地盘，竹棚一角整整齐齐地挂有约13条长长短短的腊味。片中还听到工人兴高采烈地高喊「喂！食唔食腊味呀喂？」。

英泥风地盘限定口味

被网民质疑照片拍摄时间「几时㗎？仲有棚网？」时，楼主回应称是「琴日（23日）㗎啰，即日影嘅」，并强调「我哋棚网都冇偷工减料，全部都有阻燃性，做咩要拆😂」。楼主在回应栏并爆料：「烧焊佬仲专登走去啲腊肉隔离烧焊，等啲烧焊烟飘出嚟烟熏腊肉😂」。

幽默的网民为这些腊肉赋予「地盘限定」的特殊风味，指「地盘的美食家」、「可能石屎味腊肉好食啲」、「屎腊烧」、「英伦…系…英泥风口味」、「石屎味」、「英泥沙风味腊肉」。

说笑过后，网民还是正经地把焦点放回食物卫生方面，批评此举「好唔卫生😓😓」、「黐线，地盘劲大尘」。「放𠮶个位一定无人偷先，不过落石屎都唔收埋，真系有啲狂」，同时担心「腊肉又滴啲油落石矢度，栋楼可以吸收埋腊肉嘅精华」、「到时入伙系咪有腊肉味？」。

资料来源：sky__1006__＠Threads

