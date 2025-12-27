「交通风纪」以牙还牙 辣招对付港铁除鞋翘脚女 网民学到重点：轻轻撩拨｜Juicy叮

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「交通风纪」以牙还牙 辣招对付港铁除鞋翘脚女 网民学到重点：轻轻撩拨

更新时间：13:29 2025-12-27
发布时间：13:29 2025-12-27

一名女乘客在港铁车厢内以牙还牙，使出幽默又睿智的辣招对付身旁一名除鞋翘脚女子。机警的网民随即学到「轻轻撩拨」的重点，并大赞「以魔法打败魔法」凑效。详情见下图及下文：

「交通风纪」以牙还牙 辣招对付港铁除鞋翘脚女 网民学到重点：轻轻撩拨逐张睇↓↓↓↓

楼主：有嘢喺度蠕动

楼主早前在社交平台Threads上载成功「退敌」的短片发帖，留言讲述战情——「坐得好地地无啦啦有嘢喺度蠕动，以为有虫，唔好彩我今日冇著袜，唔系我会除鞋同佢用脚猜包剪揼，少少地Hi个Five（击掌）算」。

短短8秒的短片见到紧凑的攻防战，开始时，紫裤女除鞋翘脚，穿袜子的右脚脚掌近距离向著楼主；接著，穿黑色皮鞋的楼主以其人之道还治其人之身反击，翘起左脚，并以鞋底轻轻撩拨对方没有穿鞋仅穿袜子的前脚掌，结果轻易退敌，对方即时缩回翘起的右脚。

网民：好黐线但我钟意

网民对楼主的应对方式赞口不绝，部分人认为楼主的行为「好Ｘ癫」、「你好黐线但我钟意🤣👍🏻」、「好Ｘ白卡，好好笑」，并称赞做法「好波👍🏻」、「做得好！」、「无声胜有声😂😂😂」。许多人被这个幽默的回应方式逗乐，「Ｘ笑咗出声」、「笑到癫咗🤣🤣」。

网民：轻轻撩拨，以为你识佢

网民更表示从中「学到嘢🤩」、「笑Ｘ死，轻轻撩拨，以为你识佢」，有甚者计划「我要学起嚟！」，以「对付魔法果然要用返魔法」，认为「香港需要更多你呢种交通风纪」。

有人则分享类似经历，表示「之前遇翘脚Ｘ我都系咁做，鞋底对鞋底」。另有人自爆，「开会𠮶阵啲同事成日翘脚翘到劲高疯狂hi我条裤，我直接搬佢只脚落地下😂」，或者「去戏院睇戏嘅时候经常都会有，就算对方同一个朋友去，佢只脚都系会向其他人嘅方向，我就试过同佢High Five（击掌）再跟住佢嚟郁，仲不定期加速摇动，直至对方放弃为止」。

资料来源：vvvvnty__＠Threads

相关阅读：

孖辫妇港铁车厢坐地闻BB脚 左索右索大声讲感受 乘客一反应成焦点

臭得滞忍唔到！巴士阿婆赤脚晾櫈发恶掴人 大闹车厢港女1招霸气KO

大叔茶记搣脚皮 无随地丢竟有手尾储起咁样做 网民呕心：加料自制咸香薄脆

 

 

