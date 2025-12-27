手机维修店修复DVD机 感激师傅义助 深水埗八旬婆婆重现笑容：我哋唔识用新时代嘅嘢｜Juicy叮

香港人间有情。深水埗一名暖心的手机维修店师傅，充满人情味地义助一位年约80岁的婆婆抢修好「心爱DVD机」，送上最窝心的圣诞礼物。婆婆在误打误撞的维修中，却令人心酸地自嘲：「我哋啊老套，你明唔明啊？我哋老人家老套，唔识！我哋呢啲70、80岁嘅人，唔识用𠮶啲新时代嘅嘢」。详情见下图及下文：

手机维修店修复DVD机 感激师傅义助 深水埗八旬婆婆重现笑容逐张睇↓↓↓↓

婆婆带著坏DVD机求助

楼主本月24日平安夜，在社交平台Threads上载附字幕的短片，分享一段暖心经历：一位婆婆带著坏掉的DVD机求助，几经碰壁后终获帮忙。

楼主不仅成功修复对婆婆意义非凡的DVD机，更让她重拾笑容，这份「小小的帮忙」感动不少网民，纷赞扬楼主「好人一生平安」，并劲有心地祝贺「生意爆数」。

楼主：婆婆最大娱乐就系睇碟

楼主在帖文中讲述事件由来——「今日（24日）有位婆婆👵🏻拎住部DVD机嚟，话坏咗！话去咗好几间都冇人整🛠️。佢话平时最大嘅娱乐就系听收音机📻同睇碟📀，部机坏咗真系好唔方便」。

楼主透露「维修途中倾倾吓先发现原来呢部机，对佢嚟讲好重要💛。最后我哋真系帮婆婆整好部机，佢好开心，而我哋更好开心❤️」。

楼主感慨「有时候小小嘅帮忙🤲，可以照亮别人的一天✨。无论你做紧咩行业，都要多啲关心身边嘅长者!!!最后，祝大家圣诞快乐🎄❤️#真人真事 #长者服务 #人情味 #小确幸💕 #爱心」。

楼主婆婆交谈精彩对话全文

短片长约2分37秒，楼主边维修边和婆婆交谈的精彩对话全文见下图（Threads截图（资料来源：ezfixhk＠Threads））↓↓↓↓

网民：被你感动到

好人好事感动网民，留言区充满了对楼主的赞美和祝福，如「祝你生意爆数❤❤」、「好人一生平安🙏」、「好人有好报」、「好有爱，多谢你！生意兴隆」。许多网民被这份善意所触动，表示「被你感动到🌟」、「好心有好报，我都希望自己老咗的时候，啲后生仲会咁肯帮手」。

网民呻旧电器维修难

网民也趁机大呻旧电器维修难，指出「好多嘢都有得整嘅？不过啲厂商当然就同客讲无零件无得维修就逼啲客买部全新……」，并好奇「到底仲有咩系整唔到???🤔」。有网民因为自身经历，表示「早知几年前我部卡拉OK机又系咁坏法，就拎俾你整啦！😢」。

更有网民点出这好人好事背后的社会意义，大赞楼主「你讲得好啱，创造一个开心的社会。传达爱心。呢个就系真正嘅香港」，并认为「喺呢个圣诞节一觉醒来就睇到呢件好人好事，成个人充满正能量，多谢你」。有网民直言「我就系要睇依啲片，感谢你」。

资料来源：ezfixhk＠Threads

