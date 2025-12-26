圣诞「地狱礼物」创意伪装大合集 滑板车唔踩得都食得 电钻拆开原来系樽酒｜Juicy叮
圣诞节过后便是拆礼物日，收到的宝贝终于见真貌。有人大喜过望，好端端一把「电风扇」拆开原来是家品礼包，「电脑显示屏」却是零食加厕所泵套装。
圣诞「地狱礼物」贵在创意本身，如今连收到的「滑板车」都食得唔踩得，「电钻」拆开更加是与电钻、电器不相干的一樽酒。以下是圣诞「地狱礼物」创意伪装大合集 ，收集网上流传送礼者的爆笑小心思——
圣诞「地狱礼物」创意伪装大合集 滑板车唔踩得都食得 电钻拆开原来系樽酒逐张睇↓↓↓↓
