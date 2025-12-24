22岁准护士「地狱开局」求问脱贫 一条「捷径」掀争议 答案颠覆三观...｜Juicy叮

一位自称「地狱开局」的22岁准护士，在即将毕业的人生关口，今日（24日）在社交平台发出了最灵魂的拷问：「点样可以脱离基层人生？」帖文迅即热爆，瞬间引来大量网民肺腑之言，句句铿锵，当中包括一些甚富争议的「捷径」，其答案，足以颠覆许多人的三观。

22岁准护士「地狱开局」求问脱贫 一条「捷径」掀争议 答案颠覆三观...↓↓↓↓

有女网民今日（24日）在网上发文形容，自己「地狱开局」，出身单亲基层家庭，自觉是「井底之蛙」，虽然即将成为护士，却「发觉自己对呢行冇咗当初嘅热诚」，感觉只是「为钱而个（夹）硬读落去」，每日都濒临崩溃边缘。

她渴望投资致富，也想追寻遥不可及的跳舞梦。她提出了现正面对的三大人生难题，求教于网民，包括：如何在负资产情况下学习投资、应否放弃护理工作去追寻跳舞梦、以及「点样可以脱离基层人生」。

准护士的困局：为钱定为梦想？

她坦言，看到社交媒体上别人光鲜亮丽的生活，难免会「有少少比较少少伤害」，陷入emo（情绪化）之中。

帖文一出，短短数小时已引来数百则回复，综合网民意见虽五花八门，但核心思想却惊人地一致：先解决生存问题，再谈伟大理想。

网民吁勿放弃护士之路

对于楼主提出应否放弃护士工作，网民几乎一面倒地反对，不少人直言，护理工作是楼主「脱离基层人生」最稳妥、最快速的道路：「做nursing已经系最稳定可以摆脱基层既路」、「地狱开局要脱离基层，同HA打工绝对系比投资同全职跳舞更稳定嘅方法，至少你冇机会跌返落地狱。」

有网民提醒，工作不讲兴趣，只讲回报，「返工从来都唔系讲兴趣，睇钱做人。」有人更苦口婆心劝导，热诚不能当饭食，作为医护人员，有公德心最重要，「......只要对得住个patient 就可以。」

理财先于投资：学储蓄先！

面对楼主对投资的渴望，有理财经验的网民强调「学储钱先，钱都冇，学完都实践唔到」，有过来人分享自身经历，指「未学投资前，学识『理财』先。 一定要坚守『先储蓄后消费』。」

有人提出务实的方案，建议楼主第一年专心工作，并养成记帐习惯，「用嘅每一分每一毫你都要记低」，同时，大量网民提醒要小心「储蓄保险」等金融产品，直言「唔好买月供几多供5年，锁3年，第10年先派息比你果啲戆居Plan」。

追跳舞梦？ 网民：兴趣，其实要洗（使）钱

至于楼主最爱的跳舞，并犹豫于是否放弃护士工作改追跳舞梦，网民普遍认为现阶段只能当作业余兴趣或副业，有同样是舞蹈爱好者的网民现身说法，指出「喺香港跳舞真系好难生存」，并反问「当跳舞成为职业，仲系咪跳紧自己想跳嘅嘢？」

不少网民认为，稳定的护士收入，才能支撑追梦的燃料，「解决咗点入油先去谂揸咩车」、「兴趣，其实要洗（使）钱」。

捷径惹争议

在众多建议中，几则另类的留言，为楼主提出一些甚富争议的「捷径」，有人提出「1.做护士 2.沟个医生，两步就人生成功」，有人说：「「...之后揾个中产私楼仔嫁左佢...咁就脱离到基层地狱」，有人更粗暴地提出「做doctor hunter，嫁到医生即刻向上游一层」。

然而，这种想法很快就引来其他网民反驳，直斥非常不务实，有人批评：「揾人嫁脱贫呢种谂法真系唔鼓励」，指出楼主既然自强，就不应走回头路。另一位网民更强调：「靠自己努力揾钱成为中产，先真系脱离基层，唔好以为靠男人......而家离婚好易」。

资深护士现身分享...

大部分网民认为，楼主手握护理这个专业资格，已经比很多人幸运，是打破阶级宿命的最佳工具，一位资深护士留言分享了一个真实故事，她认识的一位同行，毕业后为追寻画画梦而放弃本行，结果十多年来「都系吊盐水，生活都有啲勉强」，最终人到中年，还是要「硬住头皮」重操故业。他借此提醒楼主：「人应该有梦， 亦应该去追梦。喺追梦之前，要确保自己有足够嘅本钱。」

来源：manydownsides＠Threads



