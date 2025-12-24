英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关｜Juicy叮

一位在英国取得数学硕士学位的网民发文慨叹，在港高学历人士的求职困境，他毕业回港至今已逾一年仍未能找到工作，帖文引发热议，有经验的网民从字里行间，揪出了一个怀疑是当事人CV、令人意想不到的「致命伤」，指与学历无关。

英国数学硕士毕业回港一年冇工开 求教帖被揭CV藏「1致命伤」：与学历无关↓↓↓↓

有网民本周一（22日）在「裁员炒人消息关注组」FB专页发文感叹：「英国读数学硕士毕业，旧年返香港至今仍未揾到工。」短短一句话，道出了高学历人士在港求职市场的困境，帖文引来大量网民留言。

面对楼主的困境，不少网民的第一个反应便是奇怪他何以不留在当地发展，直接问道：「点解唔留英？」网民认为，既然在英国读书，理应留在当地发展。

点解唔留英？网民披露当地实况...

楼主就此未有回应，但有熟悉英国情况的网民则点出当地艰难的就业现况：「英国160万人争7x万职位，新毕业好难揾嘢做。」有人更表示「全世界都讲人事」，即使在英国，如果「唔识人根本连见文职机会都冇」，留言指就算留英，对新毕业生而言都是一场求职硬仗。

帖文中，最引人争议的焦点之一，便是数学这门学科在当今社会的价值，不少网民悲观地认为，数学的计算功能已被AI完全取代，「ai计快啲」、「AI已经取代」，更有人直言，以前保险公司最爱抢数学人才，「依家AI」。

AI世代下数学已死？

不过，另一批网民则不认同这种看法，有网民引用被誉为「AI之王」的Nvidia创办人的话指出，「以前系computer science，未来系maths and physics」。

有网民又精辟地指出：「数学唔系用嚟计数㗎，你问丘成桐计数快唔快，佢真系会閙你㗎！霍金谂到一啲好高深的理论，佢就揾丘成桐帮手如何用数学表达同推导佢嘅理论，呢啲先系数学的存在价值，呢啲理论先前都未有，AI自己都未学过，点帮手呀？」

这番言论获不少网民认同，指高阶数学的真正价值在于逻辑、建模与创造，而非单纯的运算，「AI系取代唔到数学modelling」。

有何出路？网民献计...

热心的网民也为楼主提供了各种出路建议，最主流的出路是指向教育界，例如「be a teacher at university」或「自己开补习班」。有网民分享身边实例：「我姪仔牛津数字硕士毕业，返来做咗一年RA（研究助理），而家再读PHD」，建议楼主继续深造，向学术研究发展。

另外，不少网民提出了更「贴地」的建议，认为楼主应放下身段，有人直言「香港唔会揾唔到工，只有你唔肯做嘅工」，建议他考虑「老师/保险/物业管理/地产」，甚至是「警察」、「保安」或「外卖佬」。

在一片严肃的讨论中，也有网民提出「奇招」，笑言数学好应该去「认真研究彩票」，因为「外国就有人因为数学叻破解彩了票漏洞，嬴了一大笔」。

高学历求职遇困 问题症结是...

讨论的最后，矛头也指向了楼主高学历却有一年仍未找到工作的原因，有经验的网民指出，问题的症结点，根本不在于CV上的「数学硕士」这行字，而在于楼主目前这段长达一年的「职涯空窗期」（Employment Gap）。

该网民指出：「如果我系雇主见到咁大段时间都冇工作，印象分都已经差晒。」有网民进一步质问楼主：「你拣呢科来读之前，有无规划好career path？」他们指这段空白期，似乎印证了当事人规划的缺失。

一些网民又认为问题出自楼主自身，怀疑楼主「眼高手低，以为有外国学历好巴闭」，直指「心态唔改变，5年后都系揾唔到工做」。

不过，也有网民将矛头指向香港现时的社会环境，认为竞争过于激烈，需要与「高才、专才、优才、外劳争.....」，感叹这是一个「识人好过识字嘅时代」。

网民吁别灰心：只系暂时未遇到伯乐

不少人留言为楼主打气，鼓励他积极找寻工作，终有出头天：「......你肯读到硕士毕业已经好犀利，呢份坚持本身已经赢咗好多人，只系暂时未遇到伯乐啫，唔好灰心！」

有人更勉励他将「致命伤」转化为人生路上短暂的「逗号」，「呢一年嘅空白，唔系你嘅『致命伤』，最多只系一个『逗号』，人生流流长，边个冇试过卡关？最紧要唔好俾呢个逗号，变成你心中嘅句号。」



