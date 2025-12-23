父母60岁买自愿医保太迟？网民大激辩 过来人一句话道破残酷现实：做错决定代价咁大...｜Juicy叮

有女网民昨日（22日）在社交平台发帖，为父母的医疗保障问题而烦恼，她指父母年过六旬，一直依赖政府公立医疗，身体有「高胆固醇、初期白内障」等小毛病，坦言「纯想讨论」，并在开首就强硬表示「卖保险请过主」，引发网民激烈讨论，正反意见纷陈，当中更夹杂著不少来自「过来人」的血泪分享及自称保险业界人士的「真心话」。

有女网民昨发文向网民求教：「有冇人帮阿爸阿妈买自愿医保？」楼主担心现在买医保太迟，「佢地都60几啦，会唔会太迟」，但父母现时「一直都定期睇紧政府」，只靠公营医疗担心不足够。

楼主又透露父母的健康情况，只是「有啲小毛病同高胆固醇，初期白内障果啲」。楼主又坦言发帖「纯想讨论」，并斩钉截铁地表示「卖保险请过主」。

反对者忧长者保费贵

帖文一出引发网民正反大激辩，起初有不少网民直接「劝退」，认为楼主父母的年纪和身体状况，令买保险变得「唔抵买」。有网民直言，即使成功投保，也要有心理准备「会有啲不保事项，以及价钱相对地贵」。

有网民更指出潜在风险，称「Touchwood第日真系有大病保险公司一定揾你有咩漏报然后踢单。」这名网民更提出，香港并非唯一选择，反建议「而家上大陆咁方便，我系你就帮佢哋买份内地医保好过啦。」

病历多长者投保或多「不保事项」

面对楼主一开始就拒绝保险从业员的态度，部分疑似业界人士的网民忍不住反击，有人讽刺道：「问保险但就嫌弃保险agent」，更有人毫不客气地说：「喺你叫卖保险嘅过主嘅同时，卖保险嘅都会同你讲返句：『你买到先算啦』」，并提醒楼主「呢个年纪、呢个病历，唔系你肯唔肯买，系人哋肯唔肯卖俾你呀，分清楚庄闲啦」。

部分曾尝试为长者投保的网民亦表示「想买都买唔到」，尤其当父母已有心脏问题或糖尿等长期病患，保险公司极大机会拒保，或者开出极多「不保事项」（Exclusion）。

支持者：有心唔怕迟 你会忍心见父母排公立？

不过，虽然60多岁才买医保困难重重，但留言区中，更多网民认为「有心唔怕迟」，金钱买不到健康，但可以买一个选择权。一位网民分享沉重经历：「我系过来人，买完三年屋企人就中，好彩地已经三年，唔算系系『新买』，成功claim咗二百几万。」他更感叹：「最重要系，你唔会忍心见到佢哋排公立。」

另一位网民亦分享父亲由60多岁起投保十多年的经验，虽然期间曾因手术费过高而选择公立医院，但后来再有病时，在私家医院花了50万，最终保险成功理赔九成。

他总结道：「如果你不是好有钱，我见(建)议你为父母买，因为唔好彩生病时会发现有能力及机会选择私或公系已经好好。」支持者普遍认为，保险的意义在于「买咗真系安心咗好多，起码都叫可以有多个选择！」

如何为长者精明投保？过来人分享关键策略...

在一片争论中，亦有不少网民提出为长者父母买医保的建议策略，综合网民的参考意见认为，若要为年长父母投保，心态和策略最为重要，首先，必须诚实申报所有病历，有网民提醒：「有乜大镬野要claim 钱果阵，保险公司可以因为你投保时隐藏病历而拒绝赔偿。」

其次，在计划选择上，不少人建议「要买都买最高自付费嘅」，因为保费会相对便宜，这种计划主要用于「转移大笔钱损失嘅财政风险」，应对癌症等严重疾病，而非日常小病，有网民解释：「高端计划拣最高垫底费，可以最大化节省保费」。此外，亦有人建议可考虑「意外保」或设有危疾双倍入息的「年金」，作为另一种保障。

网民提醒：因人而异 网上意见只供参考

当然，有网民亦提醒楼主，始终每个家庭的经济能力与父母健康状况各异，网上意见只供参考，实际投保前最好还是按个别情况衡量，咨询相关专业人士，量力而为，而实际情况都要视乎保险公司的最终批核为准。

这场为年过60岁父母购买医保的讨论，虽没有最终答案，但有网民以风险与孝心之间的博弈来作总结，认为做错决定代价沈重，但若做对了策略，或许能在关键时刻，为家人买到一份无价的安心，「同赌钱一样，都系讲赔率。」

