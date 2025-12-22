屋邨红杏出墙式晾衣大法 居民另辟蹊径晒衫吓坏路人 网民看穿背后惨情原因｜Juicy叮

有屋邨惊现红杏出墙式晾衣大法，远看一个高层单位的睡房旁，横向凌空生出一堆物体，拉近细看原来是吊吊揈的十多件衣物，可能随时变仙女散花式的高空堕物。路人被这另辟蹊径的晒衫做法吓坏，有网民则看穿背后可能藏著惨情原因。详情见下图及下文：

屋邨红杏出墙式晾衣大法 居民另辟蹊径晒衫吓坏路人 网民看穿背后惨情原因逐张睇↓↓↓↓

楼主：哗好神奇啊

楼主昨日（21日）在社交平台Threads上载匪夷所思的晾衣相片及短片发帖，留言指「哗好神奇啊，有冇人可以解释吓佢点样晒衫？😂」；拍摄角度由远而近的短片另有旁白，称「哗好神奇呀，究竟点解会晒到咁样嘅？」。

有网民估计现场可能是葵涌邨芷葵楼。从帖文中见到，有住户在单位窗外，以高难度的红杏出墙式晾晒衣物，这场面让人啧啧称奇。当中的户主把一根长杆从高层睡房窗户横向伸出，衣物悬挂在杆上，挨著楼宇外墙晾晒，另有数件衣物直接搁在空调下的窗外。

网民：洗完揾啲湿衫吸尘

有网民直言「外面晒衫好污糟」、「神奇在咁晒衫法好污糟…全部衫黐晒外墙同无洗有咩分别⋯⋯」、「洗完揾啲湿衫吸尘」，更有人戏称「无所谓啦，老公同个仔著之嘛，老婆自己𠮶啲放入面」。

有网民同时担心「又会有可能有雀屎」。然而，也有人开玩笑地认为「日日抹外墙，应该好干净先啱」、「呢幅外墙会好干净」。

网民：可能另一边不断滴水

有眼利的网民则发现「佢个单位厅窗出面吉晒大把位有得晾㖞，做咩要喺睡房咁高难度晾出去？🤔」，甚至有网民问道「其实系咪冇人注意到？佢另一边个单位系有晾衫位。」，并追问「点解另一边有晒衣架唔用？要专登咁危险申支棍出去」。

有看透世情的网民则估计户主此举可能有惨情原因，指「可能另一边不断滴水，投诉极都无人理，咪出此下策」、「上面滴水落嚟」，或是「太阳杀百菌」、「人哋𠮶个位置晒到，衣服顺便杀菌，但有机会黐到外墙啲尘，睇彩数，可能楼上𠮶条友成日挂啲有味嘅嘢滴落下一层所以挂喺呢个位！ 心同感受」。

关于如何做到红杏出墙式横向挂衣，有网民表示「买条杆，有咩咁神奇？」，甚至网上「买个晾衫神棍队出去」，并认为是「伸缩杆，睇唔到有难度！」，「应该可以伸缩的🤔」。有人感叹「承重力好强😳」、「佢有几犀利，啲衫咁都唔吹跌」，并称赞「聪明」、「最有创意晒晾大奖」。

网民：聪明反被聪明误

有网民担心如此晾法有点危危乎，可能「聪明反被聪明误」，「其实如果佢只铁通呢，唔够力跌咗落去，会掟死人，点解住附近𠮶啲唔投诉佢㗎呢，又系要出咗事先惊……」。

有人直言「大风少少就跌 😅」、「好Ｘ危险」、「有危险」、「点止话神奇，要举报，跌咗落嚟咁点算啊死人都得㗎㖞！」、「佢用个窗受力，唔惊成个窗跌落去咩？」。

还有网民严肃地认为这种行为「漠视他人安全」，甚至查问「算唔算僭建 🤣🤣」、「占用公家地」，呼吁「如有危急，可以报警」或「报管理」。

资料来源：suchiisaiimouto＠Threads

相关阅读：

擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝

公屋走廊惊见飞天晾衫 网民看出连串怪事 奇葩冷气水桶接水 长蛇阵抽油烟喉最吓人

蓝田屋苑串烧晾衣如时光倒流 20件衣物万国旗挂窗外抹墙 网民骚出看家晾衣妙法

黄大仙公屋疯狂僭建 碌架床式「骑楼」晾衣挂底裤 房署咁处理......