北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一烧几个钟成幢楼闻佢嘅香 料做冬继续烧｜Juicy叮

北角一屋苑有低层单位居民怀疑长期在客厅外花槽燃烧香烛，由于现场「香火鼎盛」惹来街坊不满，批评一烧几个钟，成幢楼闻佢嘅香，同时担心引发火警，并预计今日（21日）冬至会继续烧。详情见下图及下文：

楼主：规模似骨灰龛中间个香炉

楼主分别于本月14和17日在社交平台Threads以「宏福苑火灾」和「火灾」为题上载单位花槽「香火鼎盛」的相片发帖，并讲述事件详情——

在14日的帖文中，楼主提到涉事屋苑位于北角站附近，指屋苑低层单位客厅外花槽放好多大大小小嘅香同蜡烛嘅香炉，自己就闩晒窗，要成幢楼闻佢嘅香😠。

每一个节气，中秋、重阳、农历新年由年廿几去到大年初十五，每日都系香火鼎盛，有时就凌晨烧，有时就朝早烧，3支最大size嘅香、好多支细嘅红蜡烛、一大堆香，一烧就3个几钟，规模就好似骨灰龛中间𠮶个香炉。

附近同楼上嘅单位，即使闩晒窗都闻到，以为火烛，个鼻同眼都会好涩，同埋啲灰入晒个冷气机，要几日先散到啲味！最重要系一座有26层，一层有8个单位，人类就系不断重复历史，宏福苑就系低层嘅火苗开始，何况啲蜡烛烧到咁大火，好容易烧到隔篱个单位嘅晾衫架上嘅衫，仲污染同层同楼上嘅空气！

改装客厅窗方便放香炉

本月17日发出的帖文，楼主补充更多详情，指「最近日日都有火警。而北角一个有5座、34年楼龄嘅屋苑嘅低层单位，农历嘅节气都会装一大盘香烛，一烧就4个钟，前两年仲特登为咗方便放香炉，改装做低啲客厅嘅窗，唔知家中放置咗啲乜嘢需要咁烧。亦怀疑依户人喺后楼梯会烧冥镪」。

楼主续称「我哋都几肯定做冬𠮶日都会继续烧，只系唔知夜晚定朝早，之后就系新年年廿五至大年初十五十六…」，楼主于是请教网民「唔知各位大大有啲咩高见可以解决呢个问题？」。

网民：倒成桶水

有回应的有网民建议「倒成桶水」或「call（召唤）消防」，也有网民提出「消防年检到？咁要1823下喇，呢个时势消防处应该会严厉执法」。

不过，也有部分网民对投诉表示不解，认为「点支香拜神就话火灾？危言耸听」或「人哋装香拜神关你Ｘ事咩？个露台你㗎？」。

资料来源：oldhongkongislander＠Threads

