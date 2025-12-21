Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一烧几个钟成幢楼闻佢嘅香 料做冬继续烧｜Juicy叮

时事热话
更新时间：11:20 2025-12-21 HKT
发布时间：11:20 2025-12-21 HKT

北角一屋苑有低层单位居民怀疑长期在客厅外花槽燃烧香烛，由于现场「香火鼎盛」惹来街坊不满，批评一烧几个钟，成幢楼闻佢嘅香，同时担心引发火警，并预计今日（21日）冬至会继续烧。详情见下图及下文：

北角住宅花槽香火鼎盛 街坊嬲嬲：一烧几个钟成幢楼闻佢嘅香逐张睇↓↓↓↓

楼主：规模似骨灰龛中间个香炉

楼主分别于本月14和17日在社交平台Threads以「宏福苑火灾」和「火灾」为题上载单位花槽「香火鼎盛」的相片发帖，并讲述事件详情——

在14日的帖文中，楼主提到涉事屋苑位于北角站附近，指屋苑低层单位客厅外花槽放好多大大小小嘅香同蜡烛嘅香炉，自己就闩晒窗，要成幢楼闻佢嘅香😠。

每一个节气，中秋、重阳、农历新年由年廿几去到大年初十五，每日都系香火鼎盛，有时就凌晨烧，有时就朝早烧，3支最大size嘅香、好多支细嘅红蜡烛、一大堆香，一烧就3个几钟，规模就好似骨灰龛中间𠮶个香炉。

附近同楼上嘅单位，即使闩晒窗都闻到，以为火烛，个鼻同眼都会好涩，同埋啲灰入晒个冷气机，要几日先散到啲味！最重要系一座有26层，一层有8个单位，人类就系不断重复历史，宏福苑就系低层嘅火苗开始，何况啲蜡烛烧到咁大火，好容易烧到隔篱个单位嘅晾衫架上嘅衫，仲污染同层同楼上嘅空气！

改装客厅窗方便放香炉

本月17日发出的帖文，楼主补充更多详情，指「最近日日都有火警。而北角一个有5座、34年楼龄嘅屋苑嘅低层单位，农历嘅节气都会装一大盘香烛，一烧就4个钟，前两年仲特登为咗方便放香炉，改装做低啲客厅嘅窗，唔知家中放置咗啲乜嘢需要咁烧。亦怀疑依户人喺后楼梯会烧冥镪」。

楼主续称「我哋都几肯定做冬𠮶日都会继续烧，只系唔知夜晚定朝早，之后就系新年年廿五至大年初十五十六…」，楼主于是请教网民「唔知各位大大有啲咩高见可以解决呢个问题？」。

网民：倒成桶水

有回应的有网民建议「倒成桶水」或「call（召唤）消防」，也有网民提出「消防年检到？咁要1823下喇，呢个时势消防处应该会严厉执法」。

不过，也有部分网民对投诉表示不解，认为「点支香拜神就话火灾？危言耸听」或「人哋装香拜神关你Ｘ事咩？个露台你㗎？」。

资料来源：oldhongkongislander＠Threads

相关阅读：

大埔太和邨后楼梯惊变厨房 夸张开枱摆满大煲 仲有呢样危险品！

「天降」烟蒂烧焦渠 龟裂纹触目惊心 楼下住户靠厕所花洒灭火 惊到震：成层都闻到烟

大埔宏福苑五级火｜迁入安置居所收到捐赠家电 灾民谢谢每一位好人 感慨：无谂过突然无得再返屋企

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
16小时前
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
影视圈
18小时前
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
影视圈
20小时前
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
2025-12-20 09:00 HKT
深圳大鹏新区第1条地铁12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田/大鹏 必去3大海岸景点
深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田 必去3大海岸景点
旅游
2025-12-20 10:15 HKT
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星抗脑癌3年离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
15小时前
丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入
丈夫中风离世遗大量美股 遗孀不懂处理陷困局 理财专家教转买一产品赚被动收入
投资理财
6小时前
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理。蔡楚辉摄
湾仔停车场凌晨关闸 13车被困场内 警列投诉处理
突发
8小时前
张栢芝惊爆已立遗嘱 拣好遗照及寿衣：我随时可以走 天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
张栢芝惊爆已立遗嘱  拣好遗照及寿衣：我随时可以走  天文数字身家曝光惹家族成员觊觎？
影视圈
3小时前