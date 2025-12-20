大妈买药油争俾钱：我嚟！ 赢身位先付款都「输」 大反转结局超爆笑 网民看出背后小心思｜Juicy叮

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：13:32 2025-12-20 HKT
发布时间：13:32 2025-12-20 HKT

3名大妈早前买药油时在收银柜枱前发生你推我撞的争俾钱场面，拿著手机显示的付款码一人一句「我嚟！我嚟！」。其中一名大妈虽然赢身位兼抢先付款，但总的来说都是「输」了，而且大反转的结局超爆笑；有细心的网民则看出背后小心思。详情见下图及下文：

大妈买药油争俾钱：我嚟！ 赢身位先付款都「输」 大反转结局超爆笑 网民看出背后小心思逐张睇↓↓↓↓

目击事件的楼主本月17日在社交平台Threads上载短片发帖，留言指「真系夸X张，完全目中无人，直接喺我面前表演MMA。我企喺后面好似以为我有防护罩咁，真系呆Ｘ咗」。

片中的大妈情绪相当高涨，挤在收银柜枱前为药油找数，「得得得得得得」、「唔好唔好唔好」、「我嚟我嚟我嚟」、「收收收呢度呢度」之声始起彼落。

后上大妈反胜

但原来看似抢赢付款的大妈，竟只缴付了1盒最近收银员的药油价钱，其余5盒远离收银员的药油，却被后上的大妈「得手」。她在片中向收银员表示「唔系唔系，你扫我吖嘛真系」、「后面5支俾我」，最终如愿以偿，以340元买下，剧情大反转地成为争俾钱大赢家。

网民：扮嘢假到死

不少网民都不满这种「MMA」式的争相付款行为，认为「扰民」、「阻碍在后排的顾客」。有网民批评此类行为「自我中心到黐线」，「无聊」，直指「咁钟意俾钱，嗌佢帮你俾埋呀嘛😌」；但有网民坦言「香港老一辈都系咁」、「香港啲师奶都好钟意争比钱🙈」。

有细心的网民则看出了小心思，将这行为视为「假争俾钱」，认为是「扮嘢」的表现、「假到死」、「其实系争唔比🤔」。

针对争相付款的金额，有网民一针见血地指出「十几廿蚊就争🤷🏻‍♂️几百蚊就缩」，「少少钱争住俾」，「几十蚊，试下几千蚊，仲争唔争，扮嘢！」；另有人估计，可能抱持著「可能两个都唔想俾之后食饭𠮶餐」的微妙心理，试图在小额消费上表现出「人情味」，却在真正大额开支面前「缩」回去。

面对此情此景，网民不乏幽默讽刺，有人建议「猜包剪揼赢咗个俾啰，咁简单~」，或者「叫佢俾埋你𠮶份呀嘛🤣🤣」。

资料来源：43ofung_852＠Threads

