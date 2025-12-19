借钱党荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊「连中两元」｜Juicy叮

临近年尾，「借钱党」骗徒或活跃起来。在荃湾，便有一名疑似为骗子的长发女，凭著一可怜理由，当街向途人借钱搭车回家。不少街坊也曾成为其目标，有人「连中两元」后，在网上发文提醒街方留意。详情见下图及下文：

「借钱党」荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家逐张睇↓↓↓↓

楼主：又有借钱党出没

楼主日前在facebook群组「荃湾人」上载标示的地图发帖作出呼吁，指「各位街坊注意⚠️又有借钱党出没‼️」。

楼主接著讲述事件详情，先描述涉案怀疑「借钱党」的外形，及事发地点——「同一个女仔廿二、三岁左右，165cm高，偏瘦，无戴眼镜，中长黑发，川龙街兆和街转弯位&大窝口大厦街花园」。

楼主忆述「第一次见到佢，自称男朋友嗌交唔俾佢返住所，问我借$20搭车返自己屋企😒（佢讲到就嚟喊咁😭我俾咗$20佢，之后再问我攞多几廿蚊食饭，我果断拒绝❌，再拎返佢手上𠮶$20）。

连中两元的楼主续指，「第二次见到佢，又话同男朋友嗌交拎晒佢啲银包八达通，冇钱喺身返唔到屋企😓（佢自己都无印象问过我😕）」。

网民：我都遇到过

回应的网民也曾遇到手法雷同的「借钱」情况，甚至有人在不同地点遇上该名女子，且对方似乎对之前的「猎物」毫无印象。

有网民留言表示「我都遇到过，同你第一次一模一样🤣」，并指出该女子在第二次遇到时，「都唔记得问过我」。除了「川龙街兆和街转弯位」及「大窝口大厦街花园」外，有网民补充该女子亦曾于「林炳炎学校（佛教林炳炎纪念学校，葵涌大厦街33号33号）对出个公园条行人路」一带出没。

网民：𠮶次讲到喊添

不少网民将该名长发女定定性为「惯犯」，并分享了自己「中过招啦😅」的经验，其中一人提到对方「𠮶次讲到喊添，不过我冇睬佢啰🤭」。

此外，还有网民追溯至数年前，在「千色店落小巴」时，也曾遇到另一名女子以「借$100返西贡」为由借钱，事后才从旁人得知该女子「成日都喺度问人借钱」。

资料来源：彩虹边🌈的雨云🌧️＠facebook荃湾人

