一樽酱见证香港人情味！港女开罐陷绝境45分钟6人车轮战 结局一幕超暖心｜Juicy叮

有港女昨日（16日）在社交平台分享一件「on9事」，她想煮意粉，却被一樽无法打开的意粉酱彻底难倒，她展开一场历时45分钟、遍及屋苑的「开罐大行动」，期间求助6人，意外爆露香港人情味爆灯，最后一幕更非常暖心。

一樽酱见证香港人情味！港女开罐陷绝境45分钟6人车轮战 结局一幕超暖心↓↓↓↓

从楼主上载约2分35秒全记录影片可见，她最初独自在厨房奋斗，但无论如何都无法扭开樽盖。在影片中，可见她用尽气力，樽盖依然纹风不动。面对这个困局，她坦言曾想过找邻居帮忙，但奈何「平时冇沟通相处，无lala走去㩒人门钟，我真系好惊lol」。

先求助管理员姨姨 港女：「挣扎咗好耐」

在一番「挣扎」后，她鼓起勇气，拿著「元凶」搭电梯到楼下大堂，向管理员姨姨求助。影片中，她尴尬地问：「可......可唔可以试下帮我开呀？」姨姨先是错愕「吓」一声，随即热心接过，边扭边说：「哦，开唔到呀？我屋企好好开㗎？！」可惜，即使出尽力，姨姨亦无法成功，于是她向楼主献上一计：用热水淋个盖。

楼主听从管理员姨姨的建议，回家盛了95度的热水，将樽盖浸入其中，满以为热胀冷缩的物理原理能解决问题，谁知多次尝试后，结果仍是「完全无效」。

热水浸盖宣告失败 再度求援

无计可施的楼主唯有再次下楼「骚扰」管理员姨姨：「都系唔得。」姨姨接过后也大感惊讶：「都系唔得呀？无理由嘅！等我嚟呀！」楼主也无奈表示：「啲水唔够热，都90几度水。」

热心的姨姨再次出尽洪荒之力，但樽盖依然「无动于衷」，姨姨最终投降，表示：「都系唔得，我已经都已经出咗好多力！」并总结道：「佢又唔系实到扭唔到果只㖞...」

超市有「救星出现」

片中看到，楼主决定到超市更换，途中竟大胆到随机找一位在路上吸烟的男途人帮忙，可惜对方同样宣告失败。

去到超市，她先找一位女职员求助，女职员扭了几下亦未能成功，最后建议她：「你攞返张单，你去换啦。」楼主换了另一樽新的，为免重蹈覆覆辙，更即场试开，怎料同样开不到！

此时职员不禁笑言：「呢个时期一个男人都无...」楼主在片中透露，其实当时现场还有一位叔叔帮手，但都失败了。正当大家一筹莫展之际，一位男顾客竟主动上前：「使唔使我帮手。」

这位「救星」接过意粉酱，只见他气定神闲，一下就将樽盖轻松扭开！现场的职员和楼主立即爆发出欢呼声：「哗！」「好劲！」，场面非常热血！

楼主偷师 解密开罐神之技巧

原来成功并非单靠蛮力！楼主之后返回大厦，兴奋地向管理员姨姨「汇报」战果，并即场示范「救星」的开罐技巧。她透露，那位男顾客先「揿一揿个盖」，似乎是释放了樽内的气压，然后一下便能轻松扭开。姨姨听后也赞叹：「哗，咁犀利！」

最后，楼主终于可以回家煮食。虽然她表示：「本身想加三文鱼，但身心有点累，当食斋算」，但从楼主上载煮好的意粉相片可见，这碟混合了西兰花和菇类的意粉，卖相依然吸引。楼主笑称这是兜「应该会得罪义大利人patsa（Pasta）」，为这场开罐长征划上一个惹笑的句号。

网民献开罐秘技 楼主：「每次开都有心理阴影」

帖文一出，引来大量网民留言，不少人表示身同感受：「我明！我成日都开唔到呢樽嘢」，楼主也回应指「每次开都有心理阴影」。有网民分享自己更夸张的经历，指曾因开不到罐头而找了三家邻居帮忙。

虽然楼主最终成功打开罐盖，但不少网民纷纷提议各种秘技，最多人提议的方法，如「带住洗碗手套」、「用橡筋箍住扭」，甚至有人推介「jar gripper pad」（矽胶开瓶垫）。

不过，部分方法如用「铁匙羹」、「一字头螺丝批」或餐刀刀背，被楼主似乎并不认同，回应表示「我好惊突然跣手插亲」。

有网民指出，楼主遇到的「救星」所用的正是「十指紧扣，用两掌鱼际位用力压盖边」的技巧，透过按压樽盖中间，降低樽内气压来开锁。

至于最早一位帮手的管理员姨姨提议的热水浸盖，有网民提出相反方法，即「冰一冰个瓶底」，利用「盖涨瓶缩」的冷缩热涨原理。

来源：0oo.su＠Threads



